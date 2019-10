Look Around kallar Apple en ny funktion i Kartor i IOS 13, som i princip kan sägas vara en motsvarighet till Google Maps Streetview-funktion. Vid lanseringen fanns den tillgänglig i San Francisco-området, Las Vegas och delar av Hawaii, och nu expanderar den till New York och Los Angeles.

Apple håller på att bygga upp en egen världskarta från grunden och har kört runt sina bilar i många länder, men Look Around är ett tillägg till detta som inte verkar ha varit med i planen från början – annars hade vi kunnat förvänta oss stöd på många fler ställen.

Du kan själv testa funktionen genom att flytta kartan till någon av dessa städer. Du ser att Look Around finns tillgängligt genom en kikarikon du kan trycka på för att visa funktionen. Tryck igen på det lilla fönstret för att byta till helskärmsläge. Du styr genom att svepa för att se dig omkring och trycka för att flytta utsiktspunkten.