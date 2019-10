Inga fler plastkort, nu är framtiden här och vi kan nu uppgradera till e-sim. Apple var tidiga med att implementera elektroniska simkort i sina produkter, först med Apple Watch redan 2017, och sedan i fjol även i Iphone. Har du en Iphone XR eller XS eller senare kan du med andra ord skippa ett fysiskt simkort och implementera hur många abonnemang som helst helt digitalt.

Men hur gör man egentligen? Här visar vi steg för steg hur du uppgraderar till e-sim på din Iphone.

1. Stöder din operatör e-sim?

Även om Apple har hoppat på e-simtåget är det inte alla svenska operatörer som erbjuder denna tjänst i nuläget. De blir dock fler och fler i rasande takt, och i nuläget erbjuder dessa operatörer e-sim till din Iphone:

2. Beställ e-sim

Tyvärr är det i nuläget inte så enkelt att det bara gäller att klicka på en inställning för att gå över till e-sim med ditt befintliga abonnemang. Vi måste istället höra av oss till vår operatör och beställa tjänsten från dem. Det här är kostnadsfritt, förutsatt att du enbart byter ut ett befintligt simkort.

3. Installera e-sim

Din operatör kommer nu att skicka en qr-kod till dig. Den här läser du av genom att gå in på Inställningar, Mobilnät, Lägg till mobilabonnemang. Skriv sedan in pin-koden som din operatör skickat med för att låsa upp sim-kortet. Då det här kommer att läggas till som ett nytt abonnemang, även om det har samma nummer som ditt befintliga, kommer du få frågan om det här är ditt primära sim-kort och hur det ska användas.

Du kan ge ditt abonnemang vilken titel som helst, men om det här ska ersätta ditt befintliga, fysiska sim-kort ställer du in att detta abonnemang är din förvalda linje, eftersom ditt fysiska sim-kort inte kommer användas längre. Då kommer alla samtal, sms och roaming ske via ditt e-sim.

4. Färdigt!

Nu kan du kasta bort ditt sim-kort och ändå fortsätta sms:a, surfa och ringa in i evigheten. Om du ångrar dig och vill ställa in att du enbart vill till exempel använda e-simkortet till surf går detta att ställa in under inställningar. Här kan du även byta etikett på sim-kortet och pin-kod, eftersom e-simkortet har en annan pin-kod än det tidigare fysiska.

Om du passar på att använda ett fysiskt sim-kort samtidigt, till exempel ett separat företagsabonnemang, kommer du numera se två staplar uppe i högra hörnet istället för två, för att indikera anslutning hos de olika abonnemangen.

Men mina andra Apple prylar då?

Apple har inte bara integrerat e-simstöd i sina mobiltelefoner, utan även i sina smartklockor och surfplattor. Det är dock inte garanterat att operatörer som erbjuder e-sim till din Iphone även gör det till just din version av Apple Watch eller Ipad.