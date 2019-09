Avast är kanske mest känt för sina säkerhetspaket för både pc- och Mac-användare, men det är också möjligt att köpa företagets vpn-tjänst separat från övriga produkter. Vpn-tjänsten går under namnet Avast Secureline.

Avast har servrar på 55 olika platser i 34 olika länder, men exakt hur många servrar tjänsten erbjuder står inte att finna någonstans. Här önskas större transparens. Secureline erbjuder i alla fall både kill switch och 256-bit-kryptering, vilket är mer eller mindre branschstandard.

Läs även: Stort jämförande test av vpn-tjänster för mac

Köp ett år åt gången

Priset för tjänsten är lite grann i det övre skiktet. För ovanlighetens skull finns ingen månadsbetalning över huvud taget, det är bara årsbetalning som gäller här.

Ett år med Avast Secureline på fem olika enheter (finns även till IOS) kostar då 929 kronor för ett år, vilket utslaget blir 77 kronor i månaden. Det finns klart billigare tjänster än denna.

Räcker det med ett års vpn för bara en Mac kommer du undan med 490 kronor för ett år (41 kronor i månaden). Nöjer du dig med bara en IOS-enhet i ett år kostar det istället 229 kronor per år. Billigast blir det för en Mac i tre år, då du kommer undan med ungefär 36 kronor i månaden, men då binder du också upp dig på väldigt lång tid.

Secureline ska däremot ha en eloge för att det finns en sju dagar lång provperiod, något långt ifrån alla tjänster erbjuder.

VPN med tveksam utlands-streaming

Mac-klienten är föredömligt enkel att använda, gränssnittet är lättnavigerat och Mac-användare kan välja att styra programmets viktigaste funktioner (koppla ned, koppla upp och öppna inställningar) enbart från menylisten, utan att dra igång hela klienten.

Val av server kan ändras med tre klick. Lite smart guidning finns också i form av ett bästa serverval baserat på vår plats, och symboler för att ange vilka servrar som är anpassade för streaming samt för p2p.

På tal om streaming fungerar BBC Iplayer fint från den särskilda streamingservern i Storbritannien. Amerikanska Netflix är det värre med. På den ena amerikanska streamingservern nås istället tyska Netflix, på den andra fungerar det överhuvud taget inte.

Avast Secureline lovar på sin hemsida att fixa streamingen från utlandet åt dig, men i det här fallet är det bara delvis sant. Trots flera försök hoppar amerikanska Netflix aldrig igång.

Secureline lovar att inte spara några loggar, men erbjuder samtidigt inloggning till tjänstens kontosidor med både Facebook och Google, vilket öppnar upp för mer spårning på nätet. En vanlig mejladress kan också uppges. Betyget hos den fristående vpn-bedömaren That One Privacy Guy är dock inget att hänga i granen. Här finns mycket röda och gula betyg, med nedslag bland annat på just loggningspolicyn.

Bra surfhastigheter i Sverige och Storbritannien

När det kommer till bland det viktigaste, hastigheten, ser det däremot ljust ut. Från svenska och brittiska servrar behålls runt 90 procent av den ursprungliga hastigheten på nätverket, vilket är ett bra betyg. Från amerikanska servrar behålls 57 procent av hastigheten, ett godkänt resultat.

Omdöme

Förutom Netflix-streamingen är det inget större fel på Avast Secureline, och hastigheterna är dessutom fina från framför allt europeiska servrar. Men konkurrensen är hård och det finns många konkurrenter som gör jobbet både bättre och billigare.

Fakta: Avast Secureline

Testad: September 2019.

Kontakt: Avast.

Fakta och mätresultat: Okänt antal servrar i 34 länder. 46 mbit/s. 62 ms. (Snitt av svenska och utländska servrar, ursprunglig hastighet på nätverket: 57 mbit/s).

Systemkrav: Ingen uppgift.

Övrigt: Kill switch, 256-bit kryptering, p2p, 24/7-support via mejl och telefon (ej på svenska).

Pris: 929 kr per år för fem enheter, eller 490 kronor för en Mac i ett år (tillfälligt pris). 910 kronor för två år, 1 330 kronor för tre år. Enbart IOS kostar 229 kronor per år. Sju dagars gratis provperiod finns.

Testa Avast Secureline här!

Fina hastigheter.

Godkänd Mac-klient.

Relativt billigt för en enhet.

Ingen månadsbetalning.

Fixar inte amerikanska Netflix.

Finns bättre val ur integritetssynpunkt.