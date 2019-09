Under måndagskvällen och natten till tisdagen har ett stort antal filmklippare i Hollywood drabbats av ett märkligt problem på sina Macar. Variety var först med att rapportera om problemet efter att det uppmärksammades på Twitter av bland annat @Marcuspun och Matt Penn.

Problemet har enligt rapporterna drabbat Apples Mac Pro (2013) och får datorn att långsamt börja krascha. Om datorn stängs av vägrar den starta från inbyggda lagringen.

Gemensamt för de drabbade (som även återfinns i andra länder, bland annat Nya Zeeland) är att de använder Avid Media Composer och licensdongeln Ilok. De flesta verkar köra Mac OS 10.11 och 10.12. Ett test för att se om du har drabbats är att öppna Systeminställningar -> Användare och grupper och se om ditt konto fortfarande är ett adminkonto. Om det har förvandlats till ett vanligt användarkonto är du drabbad.

Användare i den slutna Facebook-gruppen Avid Editors of Facebook spekulerar i att det kan vara skadeprogram som har slunkit med i en uppdatering av antingen Ilok-drivrutinen eller Media Composer.

Latest - Sept 23 it may be a virus or something. pic.twitter.com/yFDDcsIK7A