I samband med Apples Iphone-event den 10 september fick vi beskedet att den nya videotjänsten Apple TV Plus kommer kosta 59 kronor per månad, men att alla som köper en ny Mac, Iphone, Ipad, Ipod Touch eller Apple TV kommer att få tillgång till tjänsten utan kostnad under 12 månader.

Det här beskedet oroar Rod Hall som är analytiker på Goldman Sachs. I en ny rapport varnar Hall för att gratiserbjudandet kommer att påverka Apples vinst negativt, något som fick företagets aktiekurs att backa under fredagens handel på Nasdaq-börsen.

Apple anser emellertid att Rod Hall inte har fog för sina farhågor.

– Vi förväntar oss inte att lanseringen av Apple TV Plus kommer få en negativ inverkan på våra finansiella resultat, säger Apple i ett uttalande till CNBC.

Apple TV Plus lanseras fredagen den 1 november och kommer finnas tillgänglig på en lång rad olika plattformar.