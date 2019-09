Hur snabb är Apples A13 Bionic-processor och hur mycket arbetsminne har Apple stoppat i det nya chippet? Apple påstår att de flesta arbetsuppgifter är cirka 20 procent snabbare än i A12 Bionic, men företaget säger inget om hur och vad det mäter.

Ett första testresultat från Geekbench har upptäckts som om det är äkta visar att processorn är runt 15 procent snabbare i det testet och är utrustad med 4 gigabyte minne precis som förra året. Betyget är 5 472 enkeltrådat och 13 769 multitrådat.

Samtidigt skriver kända läckaren Onleaks på Twitter att processorn har 4 gigabyte minne i Iphone 11 men 6 gigabyte i Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max. Han har även exakta siffror på storleken på telefonernas batterier: 3 110, 3 190 respektive 3 500 milliamperetimmar.

For those who care about these details #Apple never share officially, seems like:



- #iPhone11 = 4GB RAM + 3110mAh battery (Xr = 3GB + 2942mAh)

- #iPhone11Pro = 6GB RAM + 3190mAh battery (Xs = 4GB RAM + 2658mAh)

- #iPhone11ProMax = 6GB RAM + 3500mAh (Xs Max = 4GB RAM + 3174mAh)