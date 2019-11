Apple har under måndagskvällen skickat ut inbjudningar till ett nytt event som ska anordnas i New York den 2 december. Fokus ligger på att hedra 2019 års bästa appar och spel, något som vanligtvis sker via ett pressmeddelande och inte via ett event.

Enligt Macrumors är det möjligt att Apple passar på att presentera ett lanseringsdatum för nya Mac Pro och bildskärmen Pro Display XDR, men i övrigt är det högst osannolikt att vi får se någon ny hårdvara på eventet.

Efter lanseringen av Airpods Pro och 16-tumsmodellen av Macbook Pro står nya modeller av Imac Pro och Ipad Pro på tur, men dessa kommer troligtvis inte att lanseras förrän till våren som tidigast. På samma sätt förhåller det sig med Airtag och Apples AR-headset.