Apples kända glaskub på Fifth Avenue på Manhattan, New York, har varit stängd sedan 2017 för en totalrenovering, men är på väg att öppna snart igen, skriver 9to5Mac. Med tagline ”Always open to open minds” gör sig Apple redo för att öppna butiken, som precis som tidigare kommer vara öppen dygnet runt, året om.

Exakt när öppningen sker är dock inte meddelat ännu. Hela butiken ska vara ombyggd från grunden, men en glaskub kommer precis som tidigare fungera som butikens entré. Möjligen kan vi få en närmare titt på butikens nya utseende på Apples september-event på tisdag den 10 september.