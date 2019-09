Vill du komma åt Apple Music i webbläsaren kan du nu testa den nya betaversionen som lanserades under torsdagen. Gränssnittet är i stort sett likadant som i Macversionen, vilket innebär att du hittar sökrutan och spellistor till vänster och själva uppspelningsfönstret till höger.

Den nya webbversionen av Apple Music ska fungera i de flesta moderna webbläsare, så du kan använda tjänsten även om du kör Windows 10, Linux eller Chrome OS.

Det går än så länge inte att teckna upp sig för ett abonnemang inifrån webbversionen, men det kommer vid ett senare tillfälle. Till dess får du alltså teckna ett abonnemang via Apple Music för Mac, IOS eller Android. De första tre månaderna är gratis, sedan kostar det 99 kronor per månad. Är du student behöver du bara betala 49 kronor per månad och vill du ha ett familjeabonnemang kostar det 149 kronor per månad.