Det har cirkulerat rykten om en ny Apple TV hur länge som helst. Redan för ett år sedan hävdade Apple-läckaren och Youtubern Jon Prosser i en tweet att Apple hade en ny Apple TV med ett A12X-chipp på gång.

Enligt Prosser har Apple TV varit redo att släppas ända sedan dess, men ändå har det inte blivit av. Kanske kan vi hoppas på nyheter under våren 2021 istället.

Får vi se en ny Apple TV under 2021 blir det sjätte generationens mediaspelare från Apple, en direkt uppföljare till dagens Apple TV 4k. Här är de rykten som cirkulerar kring en sådan.

Storsatsning på spel med biffigare prestanda

Att Apple TV kommer få ett nyare, mer kraftfullt chip är ingen högoddsare. Rykten har talat om en Apple TV med liknande design som idag, men med nya A12X-processorn på insidan. Andra rykten har talat om två olika modeller, en med A12 och en starkare modell med A14-processorn.

En annan möjlighet är att Apple TV får A14X-processorn, vilket skulle ge den lilla mediaspelaren prestanda i klass med dedikerade spelkonsoler från Sony och Microsoft.

En sådan biffigare Apple TV skulle troligen lanseras som en rejäl spelsatsning, tillsammans med nya spel i Apple Arcade. Ytterligare uppgifter talar om att stora titlar i stil med The Legend of Zelda: Breath of the Wild kan vara på gång till Apple Arcade. Att lansera det tillsammans med en ny, spelfokuserad Apple TV skulle såklart vara en vältajmad lansering.

Samtidigt är det inte första gången det råder förhoppning om en rejäl spelsatsning på Apple TV-plattformen. När en ny Apple TV lanserades 2015 fanns tankar om att Apple skulle utmana speljättar som Nintendo på den stora skärmen i vardagsrummet, men riktigt så blev det ju inte.

Inte ens Apple själva verkar övertygade om vad Apple TV ska vara för någonting. 2018 cirkulerade rykten om att företaget skulle släppa en ”dongel” i stil med Chromecast, men det var just det, rykten. Nu känns spelsatsningen mycket troligare, särskilt som Apple Arcade redan finns på plats.

Som tidigare nämnt skulle det också kunna bli tal om två modeller, där en dyrare modell lanseras som ”spelmodellen” och en enklare mest till för streaming.

120 Hz-stöd

Ny betakod i IOS 14.5 refererar till stöd för 120 Hz uppdateringsfrekvens i Pineboard, alltså Apples interna namn för Apple TV-gränssnittet.

Precis som på Ipad Pro skulle detta möjliggöra en snabbare uppdateringsfrekvens hos tillkopplade skärmar med stöd för 120 Hz, något som kan ge ”lenare” rörelse. Det betyder också att en ny Apple TV skulle använda sig av hdmi 2.1, eftersom 2.0 – som sitter i dagens Apple TV 4k, bara har stöd för 60 Hz vid 4k-upplösning.

Dubblerad lagringsmängd

Dagens maximala 64 gigabyte lagringsutrymme kan utökas till 128 gigabyte i nästa modell, något som kan komma till användning när större spel ska avnjutas.

U1-chipp för ultralokal lokalisering

Det U1-chipp som redan sitter i Iphone möjliggör en mer exakt lokalisering mellan produkter som finns nära varandra. Distans kan räknas ut genom att mäta hur lång tid det tar för en radiovåg som skickas mellan två produkter att komma tillbaka, vilket ger mer exakt positionering än bluetooth low energy eller wifi.

Enligt uppgifter från Jon Prosser kommer detta U1-chip att installeras i Apple TV. Mediaspelaren skulle användas som en basstation för att hålla kolla på hur andra U1-enheter rör sig i hemmet och bland annat kunna styra över saker som ljusstyrka eller uppspelningskontroller. Lämnas din Iphone i soffan kan det tas som en signal om att pausa videon, exempelvis.

Ny fjärrkontroll – eller spelkontroll?

Siri-fjärrkontrollen med sin pekyta längst upp gillas av vissa och avskys av andra. Vissa rykten pekar på att Apple kommer tänka om vad gäller fjärrkontrollen i nästa Apple TV, även om det inte står klart hur. Om Apple lanserar en särskilt spelfokuserad Apple TV kan det innebära att det även kommer en ny handkontroll som tillbehör, för att ytterligare förbättra spelupplevelsen.

När kommer den?

Med tanke på hur lång tid en ny Apple TV dröjt är det knappt att vi vågar hoppas längre, men enligt uppgifter till Bloomberg är en (eller kanske två) nya Apple TV verkligen på gång i år. Detta rör sig dock om uppgifter som publicerades redan i augusti 2020.

Med tanke på hur många nya Apple TV-rykten som dykt upp den senaste tiden är det i alla fall inte otänkbart att en ny Apple TV verkligen lanseras under 2021.