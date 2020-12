Efter en tids betatestande har Apple under måndagskvällen skickat ut de skarpa versionerna av IOS 14.3 och Ipad OS 14.3 till allmänheten.

Det här är nyheterna i IOS 14.3 enligt den medföljande dokumentationen:

Apple Fitness+

• En ny fitnessupplevelse som drivs av Apple Watch med studioliknande träningspass som finns på Iphone, Ipad och Apple TV (Apple Watch Series 3 och senare).

• Ny Fitness-app på Iphone, Ipad och Apple TV där du kan bläddra mellan träningspass, tränare och personliga rekommendationer i Fitness+.

• Videoträningar läggs till varje vecka i tio populära träningstyper: högintensiv intervallträning, cykling inomhus, yoga, core, styrka, dans, rodd, löpbandsgång, löpbandslöpning och nedvarvning med mindfulness.

• Spellistor har handplockats av tränare i Fitness+ för att passa träningspassen.

• Du kan prenumerera på Fitness+ i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA samt på Irland.

Airpods Max

• Stöd för de nya over-ear-hörlurarna Airpods Max.

• Hi-fi-kvalitet med fylligt ljud.

• Adaptiv EQ anpassar ljudet i realtid till öronkuddarnas personliga passform.

• Aktiv brusreducering stänger ute buller i omgivningen.

• Transparensläge släpper igenom ljud i omgivningen.

• Rumsligt ljud med dynamisk huvudspårning för en bioliknande ljudupplevelse.

Bilder

• Ta bilder i Apple ProRAW-format på Iphone 12 Pro och Iphone 12 Pro Max.

• Apple ProRAW-bilder kan redigeras i appen Bilder.

• Alternativ för att spela in video med 25 bilder/sekund.

• Spegelvänd bilden på den framåtvända kameran för stillbilder på Iphone 6s, Iphone 6s Plus, Iphone SE, Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone 8, Iphone 8 Plus och Iphone X.

Integritet

• Nytt avsnitt med integritetsinformation på App Store-sidor som innehåller utvecklarens sammanfattning av integritetspraxis för appen.

TV-appen

• Den alldeles nya fliken Apple TV+ gör det enkelt att upptäcka och titta på Apple Original-filmer och -program.

• Förbättrad sökning så att du kan bläddra efter kategori som genre och även se senaste sökningar och förslag medan du skriver.

• De bästa sökträffarna visas tillsammans med de mest relevanta matchningarna från filmer, TV-program, medverkande, kanaler och sporter.

Appklipp

• Stöd för öppning av appklipp genom att skanna Apple-designade appklippskoder i appen Kamera eller från Kontrollcenter.

Hälsa

• Möjlighet att registrera graviditet, amning eller användning av preventivmedel i Cykelkoll i appen Hälsa så att du bättre kan hantera förutsägelser om mens och fertilitet.

Väder

• Luftkvalitetsdata finns nu i Väder, Kartor och Siri för platser i Fastlandskina.

• Hälsorekommendationer för luftkvalitet tillhandahålls i Väder och Siri för USA, Storbritannien, Tyskland, Indien och Mexiko vid vissa luftkvalitetsnivåer.

Safari

• Sökmotorn Ecosia finns som alternativ i Safari.

Övrigt

Den här versionen åtgärdar även följande problem:

• En del MMS kanske inte togs emot.

• En del notiser från Meddelanden kanske inte togs emot.

• Kontaktgrupper kunde inte visa enskilda personer när ett mejl skapades.

• En del videor visades inte på rätt sätt vid delning från appen Bilder.

• Appmappar kanske inte kunde öppnas.

• Sökträffar i Spotlight och öppning av appar från Spotlight kanske inte fungerade.

• Bluetooth var kanske inte tillgängligt i Inställningar.

• Enheter kunde förhindras att ladda trådlöst.

• MagSafe Duo-laddaren kunde ladda Iphone trådlöst vid lägre än maximal effekt.

• Inställning av trådlösa tillbehör och kringutrustning som använde WAC-protokollet kunde misslyckas.

• Tangentbordet kunde försvinna vid tillägg i en lista i Påminnelser när VoiceOver användes.

Det här är vad vi bjuds på i Ipad OS 14.3:

Ny upplevelse

• Små, medelstora och stora widgetstorlekar gör det möjligt att välja hur mycket information som ska visas.

• Widgettravar gör mesta möjliga av utrymmet på hemskärmen och den smarta traven använder intelligens på enheten till att visa rätt widget vid rätt tidpunkt.

• Appsidofält har ett nytt utseende som innehåller fler av appfunktionerna i huvudfönstret.

• Nya verktygsfält, popoverfönster och rullgardinsmenyer gör det enklare att komma åt alla reglage i en app.

Kompakt design

• Siri har en kompakt design som gör det enkelt att hitta information på skärmen och smidigt gå vidare till nästa uppgift.

• Den kompakta sökningen har en enklare utformning som fungerar på både hemskärmen och ovanpå appar.

• Inkommande samtal via Telefon eller FaceTime visas som en banderoll högst upp på skärmen.

Sök

• En plats där du kan hitta allt: sök efter appar, kontakter, filer, snabb information som väder och aktier, vanliga frågor om personer eller platser eller till och med snabbt söka på webben.

• Bästa sökträff visar den mest relevanta informationen som omfattar appar, kontakter, supportinformation, landmärken och webbplatser.

• Snabbstart gör det möjligt att öppna en app eller webbplats genom att skriva några få tecken.

• Sökförslag visas medan du skriver och mer relevanta träffar börjar att visas så fort du börjar skriva.

• Webbsökförslag kan öppna Safari där du får de mest relevanta webbträffarna.

• Starta en sökning i appar som Mail, Meddelanden och Filer.

Handskrift

• Skriv i vilket textfält som helst med Apple Pencil så konverteras skriften automatiskt till maskinskriven text.

• Stryk över för att radera ett ord eller utrymme.

• Markera ett ord för redigering genom att rita en cirkel runt det.

• Tryck ned och håll mellan ord om du vill skapa utrymme för att skriva mer.

• Genvägspaletten innehåller vanligt använda åtgärder för appen som du använder.

• Engelska, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska stöds liksom blandad kinesiska och engelska.

Anteckningar med Apple Pencil

• Smart markering gör det enkelt att markera text och skiljer mellan handskrift och teckningar.

• Kopiera och klistra in som text konverterar handskrivna anteckningar till maskinskriven text som du kan använda i andra dokument.

• Skapa utrymme är en ny gest för att skapa mer utrymme för handskrivna anteckningar.

• Dataavkännare gör det möjligt att vidta åtgärder för telefonnummer, e-postadresser och annan handskriven information.

• Med formigenkänning kan du rita perfekta linjer, bågar och andra former.

Siri

• En alldeles ny, kompakt design visar svar i det nedre högra hörnet i en ny layout.

• Kunskapsbanken har växt ordentligt och innehåller 20 gånger fler fakta jämfört med för tre år sedan.

• Webbsvar hittar svar på en större variation frågor med hjälp av information från internet.

• Ljudmeddelanden kan skickas med Siri i iOS och CarPlay.

• Utökat språkstöd för den nya Siri-rösten och Siri-översättning.

Meddelanden

• Fastnålade konversationer sparar upp till nio av dina favoritmeddelandetrådar högst upp i listan.

• Du kan skicka ett meddelande till en enskild person i en gruppkonversation med omnämnanden.

• Inbäddade svar gör det möjligt att svara på ett särskilt meddelande och se alla relaterade meddelanden i sin egen vy.

• Du kan anpassa gruppbilder för ett delat grupputseende.

Memoji

• Anpassa din Memoji med någon av 11 nya frisyrer och 19 nya huvudbonader.

• Skicka en fist bump, kram eller rodnande kinder med nya Memoji-märken.

• Sex nya åldersalternativ.

• Alternativ för ansiktstäckningar.

Kartor

• Med färdbeskrivningar för cykel får du rutter längs cykelbanor, cykelfält och cykelvänliga vägar. Hänsyn tas också till höjdskillnader och hur hårt trafikerad en gata är.

• Guider innehåller handplockade rekommendationer om ställen att äta, träffa folk eller upptäcka omgivningen från ett urval tillförlitliga varumärken.

• Rutter för elfordon hjälper dig att planera resor som fungerar med elfordon och lägger automatiskt till laddningsstopp längs vägen.

• Zoner för trängselavgifter ser till att du kan navigera runt eller genom zonerna i städer som London eller Paris.

• Fartkameror varnar när du närmar dig hastighets- och rödljuskameror längs rutten.

• Funktionen Precisera plats ger dig rättvisande platsinformation och underlättar navigering i städer med dålig GPS-signal.

Hem

• Föreslagna automatiseringar gör det enkelt att ställa in automatiseringar med ett tryck.

• En visuell status högst upp i appen Hem visar en sammanfattning av tillbehör som kräver din uppmärksamhet.

• Dynamiska förslag på de mest relevanta tillbehören och scenarierna visas i reglagen för Hem i Kontrollcenter.

• Adaptiv belysning justerar automatiskt färgtemperatur för dina smarta lampor under dagen för ett behagligt ljus som främjar produktiviteten.

• Ansiktsigenkänning för videokameror och dörrklockor använder intelligens på enheten till att meddela dig om vem som står vid dörren baserat på personer som du har taggat i appen Bilder och de senaste besökarna som du har identifierat i appen Hem.

• Aktivitetszoner för videokameror och dörrklockor spelar in video eller skickar en notis endast när rörelse upptäcks i områden som du har definierat.

Safari

• Förbättrade prestanda med ännu snabbare JavaScript-motor.

• En integritetsrapport visar spårare mellan webbplatser som blockeras av Intelligent Tracking Prevention.

• Lösenordsövervakning söker igenom dina sparade lösenord på ett säkert sätt för att hitta lösenord som kan ha äventyrats i en dataläcka.

Airpods

• Rumsligt ljud med dynamisk huvudspårning på Airpods Pro skapar en omslutande surroundupplevelse genom att placera ljudet på olika platser i rummet.

• Automatisk enhetsväxling överför ljud från din Ipad, Iphone, iPod touch och Mac.

• Batterinotiser meddelar dig när det är dags att ladda dina Airpods.

Förstärkt verklighet

• Ett djup-API ger noggrannare avståndsmätningar som registreras av LiDAR-skannern i Ipad Pro så att det går att skapa mer verklighetstrogna interaktioner mellan virtuella och verkliga objekt.

• Med platsankare i ARKit 4 kan appar placera in AR-upplevelser på specifika geografiska koordinater.

• Ansiktsspårning stöder AR-upplevelser genom den främre kameran i 12,9-tums Ipad Pro (tredje generationen) och senare samt 11-tums Ipad Pro och senare.

• Videotexturer i RealityKit gör det möjligt för appar att använda video på valfri del av ett scenario eller virtuellt objekt.

Appklipp

• Ett appklipp är en liten del av en app som utvecklare kan skapa, som kan upptäckas precis när du behöver det, och är fokuserat på en viss uppgift.

• Appklippen är små och kan användas inom några sekunder.

• Upptäck appklipp i rätt ögonblick genom att skanna QR-koder i Meddelanden, Kartor och Safari.

• De senast använda appklippen visas i appbibliotekets kategori Senast tillagda, och du kan hämta den fullständiga versionen av en app om du vill ha den till hands.

Integritet

• En inspelningsindikator visas så fort en app har tillgång till mikrofonen eller kameran.

• Nu kan ungefärlig platsinformation delas med en app istället för att dela din exakta plats.

• Begränsad tillgång till biblioteket i Bilder innebär att du kan välja att bara dela vissa bilder med en app när en app begär tillgång.

• Nu kan appar och webbutvecklare erbjuda möjlighet för dig att uppgradera dina befintliga konton till Logga in med Apple.

Hjälpmedel

• Anpassat ljud för hörlurar förstärker svaga ljud och justerar vissa frekvenser anpassat efter en enskild persons hörsel.

• Framhävning av teckenspråk i FaceTime upptäcker när en deltagare använder teckenspråk och framhäver personen i ett FaceTime-gruppsamtal.

• Ljudigenkänning använder intelligens på enheten till att upptäcka och identifiera viktiga ljud som alarm och uppmärksammar dig om dem via notiser.

• VoiceOver-igenkänning drar nytta av intelligens på enheten till att känna igen element på skärmen för att förbättra VoiceOver-stöd för app- och webbupplevelser.

• Bildbeskrivningar läser upp hela meningar som beskriver grafik och bilder i appar och på webben.

• Textigenkänning läser upp text som identifieras i grafik och bilder.

• Skärmigenkänning upptäcker automatiskt reglage i gränssnittet för att underlätta navigering i appar.

Den här versionen innehåller även andra funktioner och förbättringar.

App Store

• Viktiga detaljer om varje app visas i en lättöverskådlig, rullbar vy som innehåller ett sätt att se vilka spel dina vänner spelar.

Apple Arcade

• Kommer snart ger dig en förhandstitt på kommande Apple Arcade-spel som du kan hämta automatiskt så fort de släpps.

• Visa alla spel har förbättrats med sortering och filtrering efter lanseringsdatum, uppdateringar, kategorier, stöd för handkontroller med mera.

• Prestationer kan visas direkt på Apple Arcade-fliken.

• Fortsätt spela gör det enkelt att återuppta nyligen spelade spel på olika enheter.

• Game Center-översikt visar din profil, vänner, prestationer, resultattavlor med mera inuti spelet.

Kamera

• Snabbväxlingar i videoläget för att ändra videoupplösning och bildhastighet i appen Kamera.

• Spegelvänd kameran på framsidan gör det möjligt att ta selfier som matchar den framåtvända kamerans förhandsvisning.

• Förbättrad avläsning av QR-koder för att skanna koder även om de är små eller sitter runt objekt.

FaceTime

• Förbättrad videokvalitet med upp till 1080p-upplösning på 10,5-tums Ipad Pro, 11-tums Ipad Pro (första generationen) och senare samt 12,9-tums Ipad Pro (andra generationen) och senare.

• Ny funktion för ögonkontakt använder maskininlärning till att diskret justera positionen för ögon och ansikte så att videosamtal upplevs som naturligare även när du tittar på skärmen istället för kameran.

Filer

• Nytt sidofält och verktygsfält samlar reglage för snabbare tillgång till filer och funktioner.

• Stöd för externa enheter med APFS-kryptering.

Tangentbord och internationellt

• Diktering på enheten skyddar din integritet genom att bearbeta allt lokalt på enheten. Diktering i sökning använder serverbaserad diktering för att kunna känna igen termer som du söker efter på internet.

• Sök i emojitangentbordet med ett ord eller en fras.

• Tangentbord visar Autofyll-förslag från Kontakter för e-postadresser, telefonnummer med mera i appar.

• Nya ordböcker för franska–tyska, indonesiska–engelska, japanska–förenklad kinesiska och polska–engelska.

• Wubi-inmatningsmetod för förenklad kinesiska.

• Stöd för automatisk rättning av irländsk gaeliska och nynorska.

• Omarbetat japanskt kanatangentbord med enklare sifferinmatning.

• Mail stöder e-postadresser på ickelatinska språk.

Musik

• Ny Lyssna nu-flik där du kan spela upp och upptäcka favoritmusik, artister, spellistor och blandningar.

• Autouppspelning håller igång musiken när du når slutet av en låt eller spellista genom att hitta liknande låtar att spela.

• Sök visar nu musik för dina favoritgenrer och -aktiviteter och visar hjälpsamma förslag medan du skriver.

• Biblioteksfiltrering hjälper dig att hitta artister, album, spellistor och annat i biblioteket ännu snabbare.

Anteckningar

• Förbättrad åtgärdsmeny ger enkel tillgång till låsning, skanning, fastnålning och radering.

• Bästa sökträff i sökningar visar de mest relevanta sökträffarna.

• Listan Fastnålade anteckningar kan minimeras eller expanderas.

• Förbättrad skanning ger skarpare skanningar och mer precis automatisk beskärning.

Bilder

• Ett nytt sidofält ger snabb tillgång till Album, Sök och Medietyper samt gör det enkelt att ändra ordning på albumen under vyn Mina album.

• Filtrera och sortera din samling så att du enklare kan hitta och ordna bilder och videor.

• Zooma med två fingrar så att du snabbt hittar dina bilder och videor på fler platser, exempelvis bland favoriter och i delade album.

• Stöd för bild- och videotexter.

• Live Photo-bilder som har tagits i iOS 14 eller IpadOS 14 spelas upp automatiskt med förbättrad stabilitet i års-, månads- och dagsvyn.

• Förbättrade minnen har ett mer relevant urval bilder och videor och ett större musikurval för minnesfilmer.

• Bildväljaren i appar har fått en ny utformning och använder samma smarta sökning som i appen Bilder till att enkelt hitta innehåll för delning.

Podcaster

• Lyssna nu är smartare och innehåller din personliga avsnittskö samt nya avsnitt som är handplockade för dig.

Påminnelser

• Tilldela påminnelser till personer som du delar listor med.

• Nya påminnelser kan skapas från listskärmen utan att du måste ange en specifik lista.

• Med smarta förslag kan du lägga till datum, tider och platser med ett tryck.

• Personanpassade listor med emojier och nytillagda symboler.

• Ordna om eller göm smarta listor.

Inställningar

• Alternativ för att ställa in förvald e-postapp och webbläsare.

Genvägar

• Med Startgenvägar kommer du igång med en inbyggd mapp med genvägar som är skräddarsydda för dig.

• Genvägsautomatiseringar föreslås baserat på dina användningsmönster.

• Du kan ordna genvägar med mappar och lägga till dem som widgetar på hemskärmen.

• Ny kompakt design för körning av genvägar ser till att du inte tappar sammanhanget medan du använder en annan app.

• Nya automatiseringsutlösare kan köra genvägar när du får ett mejl eller meddelande, stänger en app, när batterinivån når en viss nivå med mera.

• Varva ned-genvägar består av en samling avslappnande genvägar som förbereder dig på en god natts sömn.

Röstmemon

• Mappar hjälper dig att ordna dina inspelningar i Röstmemon.

• Du kan märka dina bästa inspelningar som favoriter och snabbt komma åt dem senare.

• Smarta mappar grupperar automatiskt Apple Watch-inspelningar, senast raderade inspelningar och inspelningar som du har märkt som favoriter.

• Funktionen Förbättra inspelningar minskar bakgrundsbuller och efterklang.