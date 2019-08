Antalet vpn-tjänster till Mac och andra plattformar tycks aldrig sina. Utbudet är stort, men ibland dyker det upp tjänster som sticker ut ur mängden på olika sätt. Som Windscribe, vars stora fördel är en högst flexibel betalmodell.

Först och främst finns en kompetent gratisvariant av Windscribe som kan duga utmärkt för den med enklare behov. Här får användaren gratis tillgång till tjänsten, men antalet servrar är ordentligt begränsat (inga svenska finns, däremot norska, amerikanska och brittiska).

Datamängden är begränsad till 10 GB (och bara 2 GB om du inte lämnar din e-postadress till Windscribe), men för den som bara då och då behöver en vpn-tjänst kan det här vara ett högst dugligt alternativ.

Mer traditionella sätt att betala finns också. Dels ett månadsabonnemang för cirka 90 kronor (9 dollar) eller ett årslångt abonnemang för ungefär 40 kronor i månaden (49 dollar dras då var tolfte månad). Båda kallas för Pro-versionen av Windscribe.

För den som vill titta på amerikanska eller brittiska Netflix är någon av betalversionerna ett måste. Först då ingår särskilda Netflix-servrar för den som vill komma åt det brittiska eller amerikanska utbudet hos streaming-tjästen även från Sverige eller andra länder. BBC Iplayer fungerar dock även i gratisversionen, men inte Svt Play eftersom gratistjänsten saknar svenska servrar.

Skräddarsy din egen vpn-tjänst

Men allra mest unikt, och rätt nytt för Windscribe, är möjligheten att skräddarsy sin egen tjänst. Det är i själva verket gratisversionen av Windscribe som kan utökas med bara de servrar du själv tycker dig behöva.

Varje extra server kostar en tia i månaden (en dollar). Netflix-servrarna för USA respektive Storbritannien räknas som egna servrar och kostar en tia var.

För varje ny server ingår 10 GB extra data, men obegränsad data kan köpas till för ytterligare en dollar. Det är en klart lättbegriplig betalmodell som gör att du inte behöver betala för mer än du använder.

Nöjer du dig med en svensk server, en amerikansk Netflix-server och fri datamängd får vi en kompetent om än aningen begränsad vpn-tjänst för runt 30 kronor (tre dollar) i månaden.

Robert skyddar dig på nätet

Det kan det vara värt, för även i övrigt är det här en tjänst som är lätt att gilla. Mac-klienten är inte bäst i klassen, men lättbegriplig. Den kan användas enbart från menylisten om du föredrar det, och inbyggt finns även en extra brandvägg. Trafiken krypteras och en kill switch bryter trafiken om vi tappar uppkopplingen till Windscribes servrar för en stund.

Via funktionen som döpts till R.o.b.e.r.t. finns också ett filter för att blockera vissa hemsidor, annonser och malware, samt möjlighet att vitlista enstaka sajter. I gratisversionen ingår dock bara malware-skydd (inte fy skam ändå) och i den eget hopsatta planen ingår max tio olika regler för vilka sajter som ska blockeras.

Hos That One Privacy Guy får Windscribe genomgående fina betyg, med ett nedslag för att man är baserad i Kanada. Windscribe har en anti-loggningspolicy och en lättbegriplig integritetspolicy.

Nämnas bör dock att supportern är något begränsad. Windscribe svarar inte på frågor dygnet runt, men det finns i alla fall en lättillgänglig chatt. Dessutom ska man använda sin egen personal snarare än att hyra in supporttjänsten från någon annanstans, så svaren är förhoppningsvis bättre.

Fina hastigheter till fint pris

För den som betalar för alla i månads- eller årsabonnemangen finns servrar i 60 länder och 110 olika städer (bara tre servrar i Sverige, samtliga i Stockholm).

Hastigheterna är dessutom mycket fina från såväl svenska som brittiska och amerikanska servrar. På svenska behölls hela 90 procent av nätverkets ursprungliga hastighet när Windscribe var kopplad mot en svensk server i Stockholm.

På brittiska gick det långsammare, men fortfarande hela 73 procent av ursprunglig hastighet. På amerikanska behölls klart acceptabla 60 procent.

Omdöme

Med stor möjlighet att anpassa tjänsten efter egna behov behöver den här vpn-tjänsten inte bli dyrare än nödvändigt. Oavsett vilket abonnemang du väljer är det dock en prisvärd vpn-tjänst med flera bra funktioner. Stalltipset är att börja med gratistjänsten för att se om den duger för dina behov.

Fakta: Windscribe

Testad: Augusti 2019.

Kontakt: Windscribe.

Fakta och mätresultat: 60 servrar i 110 städer. 43,25 mbit/s. 66 ms. (Snitt av svenska och utländska servrar, ursprunglig hastighet på nätverket: 55 mbit/s).

Systemkrav Mac OS-klient: Mac OS 10.11 och senare. Äldre version finns också för Mac OS 10.9 och 10.10.

Övrigt: Kill switch, 256-bit kryptering, support via mejl och live-chatt, annons- sajt- och malware-blockering.

Pris: Cirka 90 kronor i månaden för en månad. Tolv månader: Cirka 40 kronor per månad. Gratisversion finns, med tillval av enstaka servrar för tio kronor i månaden per styck.

Bra gratisalternativ.

Möjlighet att skräddarsy tjänsten.

Integrerad malware- och trackerblockering.

Något begränsad support.

Netflix fungerar på enstaka servrar.