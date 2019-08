Spellistan kallades tidigare Best Music Weekly, men har döpts om till New Music Daily för att reflektera att Apple skruvat upp sina ambitioner för spellistan som hittas i Apple Music – nu uppdateras den dagligen.

Inte alla låtar kommer bytas ut dagligen, skriver 9 to 5 Mac, men för den som letar ny musik kommer det finnas åtminstone några nya låtar att upptäcka där varje dag. Just nu toppas listan av Taylor Swifts nya singel The Man.

För Apple Music-prenumeranter hittas spellistan här.