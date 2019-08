Italienaren Giovanni Buttarelli var EU:s chef för dataskydd och har lett utvecklingen av några av världens tuffaste integritetslagar, och kallades ibland för just fadern till gdpr-lagstiftningen inom eu. Även Apple, som på senare tid försökt positionera sig som ett integritetsivrande tech-företag, var tvunget att uppdatera sitt integritetsarbete för att följa den nya lagen, noterar 9 to 5 Mac.

I en krönika i den italienska tidningen Corriere della Sera beskriver Cook sina möten med Buttarelli och menar samtidigt att han tror att Buttarelli lade grunden för ”en av mänsklighetens största projekt.”

Tim Cook träffade Buttarelli första gången 2015, och säger sig vara hjärtekrossad över bortgången av Buttarelli, som han också beskriver som sin vän.

Giovanni Butarelli gick bort den 20 augusti, 62 år gammal.

Heartbroken by the loss of my friend Giovanni Buttarelli, a visionary who advanced the cause of privacy in Europe and around the world. Our thoughts are with his family and all who loved him. Giovanni was a great man, and we are forever in his debt. pic.twitter.com/euCLzqc95m