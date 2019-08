Mycket tyder på att vi får se nya modeller av Apple Watch i september, men redan nu har fokus flyttats till nästa års modeller.

Det stora dragplåstret 2020 tros vara stöd för 5g-uppkoppling, något som bland annat gör det möjligt att ladda ner appar snabbare än i dagsläget.

Sajten Cult of Mac uppmärksammar att Apple har ansökt om ett patent med rubriken Electronic Devices Having Millimeter Wave Ranging Capabilities. En närmare titt på innehållet avslöjar att det troligtvis handlar om just 5g-stöd för Apple Watch.

Sedan tidigare ryktas det om 5g-stöd för både Iphone och Ipad, men om enheterna släpps 2020 eller 2021 är i skrivande stund oklart.