Det verkar ha gått hyfsat bra för Apples nya workshops om konsten att remixa låtar. Efter workshops med Madonna och Billie Eilish tidigare i år har Apple nu presenterat en tredje workshop, den här gången med Taylor Swift.

Music Lab: Remix Taylor Swift kommer hållas som en del av Today at Apple i utvalda butiker, och besökare som anmäler sig får en genomgång av hur de kan använda Garageband på Iphone för att plocka isär låten ”You need to calm down” och sätta ihop den med egna modifikationer.

Som i de tidigare sessionerna öppnar den nya med en video där Taylor Swift berättar om sin egen inspiration.

Tyvärr ser det inte ut som att workshopen kommer till någon av Apples tre butiker i Sverige, men den som råkar befinna sig i London kan passa på 6 september.