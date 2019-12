I augusti rapporterade The Chicago Tribune att strålningen från vissa av Apples och Samsungs mobiltelefoner kunde vara farlig från hälsan, något som fick advokatbyrån Fegan Scott att stämma de båda företagen.

Nu har den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC) låtit testa de berörda mobiltelefonerna på nytt och resultatet är att strålningen är inom de fastslagna gränsvärdena, något som innebär att de inte ska utgöra någon risk för hälsan.

Så här ser mätresultaten ut.

Utöver Iphone 7, Iphone X, Iphone XS, Galaxy S9 och Galaxy J3 har FCC även testat Vivi 5 Mini, Moto e5 Play och Moto g6 Play och ingen av de testade mobiltelefonerna överskrider gränsvärdet.

I skrivande stund är det fortfarande oklart om Fegan Scott väljer att dra tillbaka sina stämningar eller ej, så det dröjer ett tag till innan Apples och Samsungs advokater kan andas ut.

Tidigare (2019-08-22):

Den amerikanska dagstidningen The Chicago Tribune har låtit testa strålningsnivåer från ett flertal Iphone-modeller under telefonsamtal. Flera av dem gav ifrån sig högre strålningsnivåer än maxgränsen, som i USA ligger på 1,6 W/kg. (I EU har det maximalt tillåtna sar-värdet satts till två watt per kilo kroppsvävnad, alltså något högre).

Värst var ett exemplar av en Iphone 7. I ett extra hårt test som kan motsvara ett samtal i ett område där telefonen har dålig täckning, och där telefonen också hölls två millimeter från kroppen, gav den ifrån sig mer än tre gånger så höga strålningsnivåer som den amerikanska gränsen tillåter.

Apple hävdar å sin sida att testerna är felaktigt utförda och har valt att inte svara på vidare frågor från tidningen. I ett uttalande uppgav företaget dock att alla Iphone-modeller håller sig under gränsvärdet.

Nyare Iphone-modeller höll sig för det mesta inom gränserna, med undantag för Iphone X som ibland tippade över gränsvärdet. I testet ingick även mobiler från Samsung, Motorola och Vivo, som också överskred FCC:s riktlinjer, skriver 9to5Mac.

Chicago Tribune tillägger att testerna inte ska ses som definitiva svar på om telefonerna är säkra eller inte, och att det inte heller är känt om de uppmätta strålningsnivåerna från telefonerna är farliga eller ej. Tidningen ska nu fortsätta med att testa fler smarta telefoner från andra tillverkare.