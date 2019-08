Apple och inte minst dess enskilt viktigaste produkt Iphone har hamnat mitt i skottgluggen för USA:s handelskrig med Kina. Träder de nya importtullarna i kraft som planerat den 15 december kan Iphone, som både tillverkas i Kina och använder komponenter från Kina, bli dyrare i USA.

Något som lär oroa Apple och som potentiellt kan gynna Samsung istället, ett företag som är baserat i Sydkorea och vars telefoner tillverkas i länder som Vietnam, Indien och Indonesien – och därför inte skulle drabbas av kinatullarna.

Under fredagen ska Cook ha ätit middag med Trump, skriver Cnet, och där vädjat om att det kan bli tufft att konkurrera med Samsung – som han enligt Trumps ord ska ha kallt ”en väldigt bra konkurrent”.

– Tim Cook hade väldigt bra argument säger Donald Trump till ABC News, i ett klipp som kan beskådas nedan, och tillade att han ska tänka på saken.

NEW: Pres. Trump said he met with Apple CEO Tim Cook in Bedminster, adding that Cook "made a very compelling argument" that tariffs are making it hard for Apple to compete with companies like Samsung. "I'm thinking about it." https://t.co/TVq7yKJSle pic.twitter.com/LktWUkkJdt