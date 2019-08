Mountie Plus är inte helt splitterny på marknaden, men när det nu är enklare än någonsin att använda Ipad som extra skärm tack vare Sidecar i kommande Mac OS Catalina är det läge att kolla närmare på produkten. Och såklart fungerar det lika bra med Duet Display eller Luna Display.

Mountie Plus är ett enkelt sätt att montera en Ipad som extra skärm precis bredvid Macbook-skärmen. Lite grann som att ha en extra, svävande skärm bredvid sig. Som dessutom enkelt kan plockas bort när den inte behövs.

Test: Macbook Pro 13 tum: Äntligen värdig Pro-namnet igen

Hållaren består av två clips med fyra gummerade fästen. Ena sidan klämmer vi fast på Macbookens skärmkant. I den andra sidan för vi in vår Ipad och klickar fast.

Foto: Ten One Design

Några tydliga instruktioner följer inte med, utan det gäller att kolla på bilden på förpackningen och lista ut åt vilket håll den ska sitta. I kartongen följer olika tjocka gummifästen med, så Mountie Plus ska fungera oavsett vilken Macbook eller Ipad av nyare snitt vi har.

Sitter stenhårt

Och väl på plats sitter den hårt, rejält hårt. Det känns faktiskt inte helt bra att trycka fast Mountie mot Macbook-skärmen, och det återstår att se hur hållbarheten ser ut över tid. Lcd-skärmar är känsliga mot hårda tryck, så det gäller att vara lite varsam när du klämmer till fästena mot skärmkanten.

Här testas Mountie Plus med en förhållandevis lätt Ipad Mini, men upp till en Ipad Pro 12,9 tum ska fungera – faktiskt var det just för de tyngre, större Pro-plattorna som denna Plus-modell av Mountie togs fram. 12,9-tums-modellen ska dock vila också mot ett bord, enligt tillverkaren Ten Ones rekommendationer.

Det blir ändå tungt för Macbook-skärmen att hålla upp även en Ipad Mini, i alla fall i vissa vinklar. Ipaden sitter som berget i sina fästen, det är inte där problemet ligger, utan i att Macbookens gångjärn är väl avvägd för just Mac-skärmen och inte ytterligare en skärm. Ett kort test med en Ipad Pro 10,5 tum visar att det går bra, men att du får vara ännu lite mer försiktig med snabba rörelser så inte Macbook-skärmen kastas bakåt av tyngden. Sitt still alltså. Helst vid ett skrivbord.

Extraskärm i höjd med Macen

Med Ipaden på plats finns ändå några klara fördelar. Att få en extra, högst portabel skärm så nära och i höjd med Macbook-skärmen kan vara riktigt bekvämt. Perfekt för att använda som utökad skrivsbordsyta med Duet Display eller liknande, för att placera ett fönster för referensläsning, videor, koll på nyhetsflödet, eller vad det nu kan tänkas vara. Ipaden blir också lätt vinklad mot ansiktet.

Att kasta ned Mountie Plus i väskan med en Ipad och Macbook tar ingen extra plats. Framme på hotellrummet, flexkontoret eller kaféet har vi en extra skärm till datorn på en minut. Klart användbart.

Behöver du sladd till plattan har Ten One tänkt på det också. Det finns en liten genomföring på baksidan där en sladd till Ipaden kan lirkas igenom, utan att Macbook-skärmen kommer i vägen.

Foto: Ten One Design Din nästa kommandocentral? Det går, men är knappast att rekommendera...

Men, hur stor nytta tillför Mountie Plus jämfört med att, säg, ställda Ipad bredvid datorn med det Smart Cover många Ipad-ägare också har. Inte jättemycket.

Samtidigt är Mountie Plus inget hemmansköp direkt, med ett pris på dryga 400 kronor (45 dollar) inklusive frakt till Sverige. Du sparar lite skrivbordsutrymme och Ipaden kommer närmare Macbook-skärmen, inte minst i samma höjd.

För dig som är mer orolig över hur mycket tryck och vikt Mac-skärmen klarar kanske Hoverbar från Twelve South kan vara ett dyrare men mer flexibelt alternativ.

Omdöme

För den med ett rörligt jobb eller fritid som behöver två skärmar till sin Mac även ute på fältet är Mountie Plus ett intressant alternativ, trots ett par frågetecken. Särskilt intressant tillsammans med lösningar som Duet Display eller Apples kommande Sidecar.

Specifikationer

Testad: Augusti 2019

Funktion: Hållare för att klämma fast en Ipad mot en Macbook-skärm

Kompatibilitet: Dator: Alla Macbook-modeller och de flesta övriga bärbara datorer. Ipad: Alla Ipad Pro-modeller, Ipad Air, Ipad Mini, samt alla andra plattor och smarta telefoner med en tjocklek på mellan fem och nio millimeter. Dock inte modeller äldre än Ipad Air, de är för tunga.

Mer information: Ten One Design.

Pris: Cirka 430 kronor (45 dollar) inklusive frakt till Sverige.

Billigt sätt att skaffa en extraskärm (om du har en Ipad).

Sitter fast som berget.

Mår Mac-skärmen bra av det här?