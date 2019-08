Apple ska enligt den stämningsansökan som landat på bordet hos U.S. District Court for the Northern District of California ha gjort intrång på tio olika patent som alla handlar om tekniken bakom dubbelkamerasystem i handhållna enheter. Det skriver Appleinsider. Iphone 7 Plus och senare ska ha använt tekniken.

Patenten beskriver bland annat hur ett kamerasystem med dubbla kameror ska kunna byta mellan objektiven, liksom hur zoom mellan två olika sensorer kan fungera.

Bakom stämningsansökan står det israeliska kamerateknikföretaget Corephotonics. Företaget ska redan 2012 ha sträckt ut en hand till Apple för att diskutera ett eventuellt samarbete. Apple ska ha besökt företaget samma år, och sedan inlett förhandlingar och sporadiska samarbeten följande år. Något som tog slut i augusti 2014, och sedan rådde tystnad mellan företagen.

I september 2016 presenterade sedan Apple sin första Iphone med dubbelkamerateknik, teknik som Corephotonics ansåg vara klara patentintrång i företagets egna design.

Stämningsansökningar liknande denna är inte ovanliga, så det återstår att se vad, om något, det kan leda till i detta fall. Apple har ännu inte kommenterat anklagelserna. Hela stämningsansökan kan läsas här.