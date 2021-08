Under tisdagen lanserades version 17.0 av Parallels Desktop, ett av de mest populära virtualiseringsprogrammen för Mac.

Den nya versionen erbjuder en lång rad nyheter och förbättringar, inte minst stöd för Mac OS Monterey och Windows 11 på både Intel och M1-Macar.

Jämfört med föregående version ska det gå uppemot 33 procent snabbare att starta Windows. Dessutom erbjuds betydligt snabbare grafikprestanda och diverse andra optimeringar.

Kostnaden för Parallels Desktop 17 ligger på 1 190 kronor per år, men är du hemanvändare eller student kommer du undan med 950 kronor per år. Uppgraderar du från Parallels Desktop 16 ligger kostnaden på 595 kronor per år.