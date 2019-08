Apple TV 4k närmar sig sin andra födelsedag. Två år är inte nödvändigtvis gammalt när vi talar Apple-produkter, och den står sig fortfarande stark i konkurrensen. Med stöd inte minst för Dolby Vision och Dolby Atmos, samt nyheterna i TV OS 13, är det här en av de klart mest kapabla mediaspelarna som finns på marknaden.

Med det sagt är Apple TV 4k ändå i princip bara en fortsättning på den äldre modellen – den ser ut och fungerar precis likadant som fjärde generationens Apple TV, som släpptes för nästan fyra år sedan.

Och visst finns förbättringspotential. När Apple nu satsar ännu mer på att nå användare även i vardagsrummet (med Homepod, och så klart Apple Arcade samt den kommande streamingtjänsten Apple TV Plus) är manegen krattad för en helt ny Apple TV. De här funktionerna vill vi se i en sådan.

Dags för en helt ny fjärrkontroll

Apple TV 4k, liksom dess äldre syskon Apple TV HD må vara omtyckta och riktigt bra mediaspelare, men de här ärligt talat en riktigt usel fjärrkontroll. För alla som är oroliga att Apple ibland väger för tungt åt form före funktion är Siri Remote det perfekta exemplet.

En fjärrkontroll är självklart tänkt att hållas i handen, men Apple TV-fjärren är alldeles för kort och för platt för att ligga bekvämt i handflatan. En fjärrkontroll är tänkt att användas medan blicken är fäst på TV:n. Men Siri Remote är för symmetrisk, knapparna är för lika varandra och det är nästan omöjligt att – utan att kolla på fjärren – veta vilken knapp vi trycker på.

Dagens Siri Remote.

Pekplattan på fjärrkontrollen är kanske en bra tanke, men i verkligheten blir gränssnittet svårare att använda. Den lilla ytan och den begränsade precisionen tummen ger oss gör att vi ofta sveper för långt, och sedan måste svepa tillbaka. Det gör att hela gränssnittet känns klumpigare än vad det egentligen behöver vara.

Pekplattan gör mer skada än nytta. Apple borde helt enkelt gå tillbaka till något liknande de knappar som fanns på fjärrkontrollen till äldre modeller.

Nu ska inte fjärrkontrollen förses med de mängder av knappar som redan finns till många andra system. Inte heller med inbyggda skärmar som på vissa kontroller. De nuvarande funktionerna, inklusive accelerometern, är faktiskt bra.

Men ersätt pekplattan med ett styrkors med fyra riktningar, som tidigare modeller. Och gör gärna fjärrkontrollen både lite längre och lite mer böjd på undersidan, så det blir enklare att veta vad som är fram och bak.

Ge själva ”lådan” en ny design

Inte för att nuvarande Apple TV egentligen ser dålig ut, men designen har varit densamma under åratal. Det är dags för något nytt, men samtidigt inte något som drar allt för stor uppmärksamhet till sig – den lilla lådan är ju trots allt tänkt att gömmas under eller bredvid en tv.

En bredare, plattare Apple TV?

Svart är en given färg för tv-tillbehör, eftersom det då lättare försvinner i ett mörkt vardagsrum. För att modernisera designen lite skulle Apple kunna göra Apple TV matt istället, och varför inte platta till den lite för att lättare glida in under en tv? Tänk en mindre version av Mac Mini.

Eller förvandla den till en mini-Homepod

Det dock finns ett bra skäl till att inte göra Apple TV mindre och plattare: Apple TV skulle kunna bli en ny mini-Homepod.

I dagsläget har Apple inget svar på billigare konkurrenter som Google Home Mini, även om spretiga rykten har talat om att en billigare Homepod-modell möjligen kan vara på väg. Ett annat alternativ kan vara att helt enkelt utveckla dagens mediaspelare till en liten Homepod.

Foto: IDG

Föreställ dig helt enkelt en hopsjunken, mindre Homepod, utan skärm på ovansidan men med några fler portar på baksidan. Utseendet skulle likna den större, dyrare modellen, men till ett lägre pris (och utan det mästerliga ljudet från den större modellen, eftersom den Homepod- och Apple TV-korsning gissningsvis skulle vara kopplad till ett bättre ljudsystem i vardagsrummet.

Fördelarna för Apple är uppenbara; det blir ännu ett sätt att låta Siri ta större plats i människors liv. Även vi kunder skulle kunna dra nytta av detta; tänk att kunna säga alla möjliga kommandon till Siri, men utan att först plocka upp Siri-fjärren.

A12-processorn, ja tack!

Apple TV 4k säljs idag med A10X-processorn, som är mer än tillräckligt kraftfull för en mediaspelare som strömmar 4k-material. Men Apple TV är inte bara till för streaming. Det finns massor av användbara appar, från väder och nyheter till appar som övervakar smarta hemmet, och naturligtvis en lång rad spel. Inte minst med kommande Apple Arcade.

Apple TV är också en hubb för Homekit, en nödvändig del för att kunna kontrollera smarta hem-tillbehör också på distans. Med nya Homekit Secure video-funktionen används dessutom Apple TV för att kryptera övervakningsvideo lokalt på enheten innan den skickas iväg till andra servrar. Det gynnas också av en snabbare processor.

Nästa Apple TV antar vi förses med en snabbare A12-processor, med högre klockhastigheter, bättre grafik och inte minst Neural Engine.

Usb-c för extern lagring

Apple har blivit mycket mer frikostiga på senare tid med vilka enheter som kan nå data från extern lagring, något som borde komma också till TV OS och en ny Apple TV.

Sätt tillbaka den där usb-c-porten på baksidan av Apple TV som försvann i 4k-modellen, och låt den användas för att koppla in externa hårddiskar och usb-minnen. Ännu bättre vore om även tredjepartsappar som Plex och VLC kunde använda porten.

Det här lär knappast hända när Apple vill att vi streamar – helst från deras egen kommande tjänst – men det skulle kunna vara en detalj, framför allt för mer avancerade användare, som gör Apple TV mer värdig sitt höga pris.

Ge bort nästa Apple TV

Om det något Apple TV verkligen kan kritiseras för, vid sidan om fjärrkontrollen, är det det höga priset. Särskilt Apple TV 4k-modellen kostar för mycket jämfört med sina konkurrenter.

En Chromecast är betydligt billigare, och ännu billigare är att använda uppkopplingen i den smart-tv som många redan har hemma på sin tv-bänk.

Apple skulle förmodligen inte kunna göra Apple TV ännu billigare än vad den är nu, särskilt inte med en snabbare A12-processor och om den ska korsas med Homepod. Men Apple lanserar i år två nya streamingtjänster tänkta att användas tillsammans med bland annat Apple TV.

Tjänsterna kan användas för att ta igen en del av kostnaderna för en billigare Apple TV. Typ: Prenumerera på Apple TV Plus och Apple Arcade för 200 kronor i månaden i ett år, och köp en Apple TV att avnjuta allt detta på för bara 495 kronor.”

