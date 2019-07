Vad betyder det att en bild är högupplöst? Svaret kan verka enkelt, men tyvärr har det uppstått en viss begreppsförvirring i övergången från huvudsakligen tryckta bilder till digitala. Det kan leda till förvirring när du ska skriva ut ett foto eller använda en bild på annat sätt.

I dagens vardagstal menar vi med upplösning oftast hur mycket information som finns i en bild, vilket mäts i antal pixlar. Ett foto taget med Iphone är till exempel 4 032 x 3 024 pixlar stort, det vill säga 12 megapixlar. Ju fler pixlar, desto mer visuell information innehåller bilden.

Men ordet upplösning har även en annan betydelse. När du skriver ut ett foto eller ska läsa in något med en skanner måste du ofta välja upplösning, då mätt i punkter per tum (dots per inch eller dpi på engelska). På skärmar kan det här även kallas pixeltäthet och det handlar om hur tätt bildinformationen sitter. Om du skriver ut ett foto från Iphone i vykortsstorlek samlas mer information på mindre yta än om du skriver ut den i affischstorlek.

Foto: Foto: Glenn Fleishman Pixeltäthet avgör hur tätt bildinformation visas.

Ett annat exempel: När du skannar med 1 200 dpi skapas en mer högupplöst bild av det du skannar än vid 300 dpi. Det här brukade vara viktigt innan digitalfoto slog igenom, då bilder skulle tryckas i magasin och till reklam. Professionella trumscanners kan skanna med omkring 6 000 dpi, vilket innebär att en A4-sida blir runt 70 000 x 50 000 pixlar eller 3,5 gigapixlar.

Pixeltäthet eller upplösning är relaterat till hur stor del av synfältet bilden tar upp när du tittar på den. En människa med ”normalsyn” kan urskilja detaljer som är ungefär 1,75 millimeter stora på sex meters avstånd. Det betyder att varje pixel inte får vara större än cirka 0,005 grader av synfältet.

När Apple först lanserade ”retina”-skärmen med Iphone 4 sa Steve Jobs att det krävs omkring 300 pixlar per tum för att människor inte ska kunna urskilja individuella pixlar på ett avstånd av 25–30 centimeter.

Knappast 300 dpi.

En stor reklampelare längs en motorväg har naturligtvis betydligt lägre pixeltäthet, men kan se lika skarp ut eftersom du bara ser den på långt avstånd.

Ändra upplösning och storlek

Digitala bildfiler har en storlek och en angedd pixeltäthet. Foton från Iphone anger till exempel pixeltätheten 72 pixlar per tum (som ursprungligen var standardupplösning på Mac-skärmar). Men när bilder visas digitalt är dpi-värdet – som förvirrande nog alltså kallas upplösning – ovidkommande. Det är bara vid utskrift det har betydelse.

För att ändra pixeltäthet i Apples Förhandsvisning gör du så här:

Öppna bilden. Välj Verktyg -> Justera storlek. Kryssa ur Sampla om bild. Ändra värdet på Upplösning och klicka på ok.

För att istället ändra storlek (antal pixlar) kryssar du i Sampla om bild. Du kan byta mått från cm till pixlar och sedan ändra till den storlek du vill ha. När du ändrar storlek måste datorn ta bort eller lägga till information, vilket gör att en del detaljer går förlorade.

Förr i tiden fanns olika knep för att få ut ett bättre resultat när du behövde ändra storlek på bilder, men moderna algoritmer gör oftast ett lika bra jobb. Men det finns extremfall där en storleksförändrad bild ser förskräcklig ut, speciellt vid krympningar (mycket finmaskiga mönster kan gå helt förlorade, till exempel). Då är det bättre att beskära istället.