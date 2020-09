Senaste uppdateringen (2020-09-14):

Ny färg och stöd för snabbladdning

I morgon tisdag lär vi med all sannolikhet få se nya modeller av Apple Watch och därför är det dags för en sista omgång rykten inför lanseringen.

Vad gäller ”Apple Watch Series 6” hävdar den välkände Twitter-läckaren L0vetodream att vi bland annat får se stöd för snabbladdning och en ny färg. Att döma av färgen på Apples inbjudan till eventet kan det mycket väl röra sig om blått.

Enligt uppgift ska det gå att beställa nya Apple Watch direkt efter eventet, men det bör påpekas att L0vetodream så sent som häromveckan hävdade att inte skulle bli några nya klockor ”den här månaden”.

Sedan tidigare ryktas det även om en ny budgetmodell är tänkt att ersätta den gamla trotjänaren Apple Watch Series 3.

Uppdatering (2020-08-02):

Apple Watch Series 6 kan få ett större batteri

Ett batteri från Apple har precis passerat kontroller hos koreanska myndigheter. Batteriet som har modellnummer A2327 är tidigare okänt och har en kapacitet på 303,8 mAh, eller 1,17 wattimmar, något som Twitter-kontot @yabhishekhd var först med att avslöja.

Batteriet kan komma att användas till ett kommande Airpods-skal, men utseendemässigt ser det mer ut som ett batteri från en Apple Watch, skriver 9 to 5 Mac. Nästa Apple Watch ryktas få ett något större batteri för att bättre kunna användas även nattetid för sömnspårning.

Dagens Series 5 har ett 296 mAh stort batteri. Series 4 hade ett 291 mAh stort batteri, medan Series 3 har ett batteri på 279 mAh.

Uppdatering (2020-07-31):

Nya Apple Watch kan mäta blodets syresättning

Ekg-funktionaliteten kan få sällskap av en ny, avancerad sensor i Apple Watch Series 6. Läckt kod i IOS 14 har tidigare pekat mot att Apple kan utrusta nästa generation Apple Watch med en biosensor för att mäta blodets syresättning, en avgörande förutsättning för god hälsa, och nu kommer fler uppgifter som pekar åt samma håll.

Den här gången är det taiwanesiska Digitimes som hävdar att nästa Appel Watch kommer ha en biosensor som kan mäta just syresättning i blodet. Hur den ska fungera framgår inte.

Apple Watch Series 6 väntas lanseras i september men om den blir försenad, som Iphone 12 kommer bli, har vi inga uppgifter om.

Uppdatering (2020-05-31)

Apple Watch med microled kan dröja

Apple Watch Series 6 kommer fortsätta använda sig av en oled-skärm likt tidigare modeller, istället för en microled-skärm rapporterar den vanligen pålitliga Apple-läckan och Twitter-användaren @L0vetodream.

Enligt Macrumors har Apple i hemlighet testat Apple Watch-modeller med microled skärmar ända sedan 2017. Sedan tidigare har det funnits rykten om att den första av dem skulle släppas i år.

Tekniken innebär att det går att göra skärmar som är tunnare, ljusare och använder mindre batteri. Apple introducerade ursprungligen även oled via Apple Watch 2014, varpå skärmtekniken senare också kom till Iphone i och med Iphone X.

Uppdatering (2020-03-28):

Apple Watch kan få Touch ID och sömnspårning

Till hösten väntas Apple släppa både Apple Watch Series 6, samt Watch OS 7. Klockans operativsystem kan enligt nya rykten från sajten The Verifier ge klockan tillgång till både sömnspårning och mätning av blodsockernivåer. Båda är funktioner som har ryktats om flera gånger tidigare.

Vad gäller hårdvaran väntas inga större yttre förändringar, om vi ska tro dessa uppgifter. Apple Watch Series 6 kan få stöd för wifi 6 och ett större batteri (troligen för att bättre kunna användas dygnet runt med funktionen för sömnspårning).

En stor nyhet är dock att Apple Watch slutligen kan få Touch ID som biometrisk inloggningsmetod, antingen placerad i klockans digitala krona, alterativt under skärmen. The Verifier menar dock att Touch ID under skärmen kan dröja ända till 2021 och en "Series 7" istället.

Tidigare:

Apple Watch Series 6 blir snabbare och mer vattentålig

Det har inte gått särskilt lång tid sedan Apple Watch Series 5 lanserades, men redan nu har det börjat dyka upp information om nästa modell.

Enligt den välinformerade analytikern Ming-Chi Kuo kommer Apple Watch Series 6 att erbjuda en mer kraftfull processor, snabbare uppkoppling och ökad vattentålighet, rapporterar Macrumors.

Sedan tidigare har det även florerat uppgifter om en microled-skärm, något som skulle göra klockan tunnare, mer ljusstark och mindre energislukande än dagens modeller.

I övrigt tros Apple fokusera på hälsa i Apple Watch Series 6, så vi kan förmodligen även räkna med ett antal nya appar.

Om Apple följer traditionen kommer Apple Watch Series 6 att presenteras på ett event i september 2020.