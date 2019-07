Enligt rapporten Voice: Welcoming the next generation of disruptors från investeringsföretaget Mangrove kommer röststyrning att bli allt vanligare under 2020-talet, detta då det anses vara en mer naturlig form av kommunikation än att använda tangentbord och mus.

Det mest anmärkningsvärda påståendet i rapporten är att Apple väntas lansera Siri OS i samband med nästa års WWDC-event. Syftet skulle vara att möta konkurrensen från Amazon Alexa och Google Assistant genom att göra röstassistenten Siri fristående från Mac OS och IOS.

Med Siri OS skulle det vara enklare att lägga till nya funktioner fortlöpande och komma runt många av de begränsningar som finns i utvecklarverktyget Siri Kit, rapporterar Appleinsider.

Även om Siri OS inte blir verklighet kan vi räkna med att Apple kommer göra det enklare för utvecklare att använda sig av funktionen på sikt.