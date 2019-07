Lojalitet, mätt i hur många Iphone-användare som bytt till ännu en Iphone när det var dags för ny mobil, ligger nu på närmast rekordlåga 73 procent. Det visar en ny undersökning som Bank My Cell gjort, ett företag som byter in bland annat begagnade Iphone-enheter. Siffrorna är uppmätta från oktober 2018 till sista juni 2019.

73 procent är den lägsta siffran sedan 2011, skriver Bank My Cell.

Som ett exempel kan nämnas att drygt 26 procent av Iphone-användare som bytte in en Iphone X sedan bytte till ett annat märke. Och specifikt under juni 2019 hade 18 procent av alla användare som sålde en Iphone till Bank My Cell redan köpt en Samsung-enhet. Det är den högsta siffran som företaget hittills noterat.

Hela undersökningen kan läsas in här.