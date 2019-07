Nu är inte Apple Park ute på marknaden, om du funderade på att köpa, men en värdering av fastigheten har nyligen genomförts av myndigheter i staden Santa Clara, rapporterar 9 to 5 Mac. Själva byggnaden värderas till 3,6 miljarder dollar, dryga 30 miljarder kronor.

Räknas däremot byggnadens inventarier såsom datorer, möbler, liksom arbetsverktyg, trädgårdsmaskiner och annat in stiger värdet till över fyra miljarder dollar, eller nästan 40 miljarder dollar. Det gör byggnaden till en av världens dyraste, i klass med One World Trade Center i nEw York och Abraj Al Bait-tornen i Mekka, Saudiarabien.

Värderingen ska dock inte har varit enkel att utföra, uppger David Ginsborg från staden Santa Clara, då varje del av huset är specialtillverkat för Apple med böjt glas, träd från Mojave-öknen och specialritade kakelplattor.

– Men i slutet av dagen är det ändå en kontorsbyggnad, och på så sätt var det möjligt att sätta en siffra på det, säger Ginsborg.