Vill du föra över innehållet från en Iphone till en annan måste du i dagsläget gå via Itunes eller Icloud, men det kan det bli ändring på inom kort.

Sajten 9to5mac uppmärksammar nämligen att det finns en ny ikon i den senaste betaversionen av IOS 13 som visar två stycken Iphone som är sammanbundna med en kabel. Med andra ord tycks det som om Apple planerar att göra det möjligt att föra över innehållet i en gammal Iphone till en ny utan att använda Itunes eller Icloud.

Enda kruxet är att Apple i dagsläget inte erbjuder någon kabel med lightning i båda ändarna, men antingen kommer en sådan att lanseras under hösten eller så kommer årets nya modeller av Iphone att använda sig av usb-c. I det sistnämnda fallet blir det möjligt att använda en kabel som har lightning i ena ändan och usb-c i den andra.

Utöver ikonen har följande text även hittats i koden för IOS 13: ”Keep your other iPhone connected to this iPhone and connected to power until the transfer is complete”. Det kan tolkas som att Apple rekommenderar trådlös laddning under själva överföringsprocessen.