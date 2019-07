I vanliga fall när du pratar med någon i ett videosamtal tittar du och motparten inte riktigt varandra i ögonen. Det går alltid att se att blicken är riktad lite nedanför kameran – naturligtvis för att ni faktiskt försöker titta varandra i ögonen.

Den trejde betaversionen av IOS 13 har en ny funktion kallad Attention Correction (uppmärksamhetskorrigering) som med hjälp av maskininlärning flyttar blicken en bit uppåt så att det ser ut som att du tittar in i kameran (det vill säga den du talar meds ögon).

Bilden ovan delades av Will Signon på Twitter. Mike Rundle som han talade med skriver så här om upplevelsen:

Okay, just FaceTime’d with @WSig and this actually works. Looking at him on-screen (not at the camera) produces a picture of me looking dead at his eyes like I was staring at the camera. This is insane. This is some next-century shit.