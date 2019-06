Flygresenärer på väg mellan Europa/Mellanöstern och Australien/Nya Zeeland mellanlandar ofta i Singapore, vars internationella flygplats Changi har vunnit många priser som världens bästa flygplats.

I april i år öppnade flygplatsen en ny extremt påkostad shoppinggalleria kallad Jewel Changi, med bland annat världens högsta inomhusvattenfall och en trädgård med över 60 000 buskar och träd.

Ytan för en stor butik i gallerian har sedan öppnandet varit täckt i vitt och grått utan några loggor eller andra indikationer på vad som ska hamna där, men nu visar det sig att det är Apple som flyttar in.

Butiken blir Apples första i en flygplats, och den andra i Singapore. Den blir en av de största i gallerian, vilket vi kan se på en bild från gallerians egna planlösning.

This is where Apple is located on L2 at Jewel Changi Airport. It’s a massive space that has been covered by a gray temporary wall since the airport opened pic.twitter.com/Ap50rbMMro