Apple har slutat sälja Airport Express och därmed finns inte längre någon enkel, billig Airplay-mottagare för ljud. Men faktum är att det har blivit så enkelt att bygga en egen med minidatorn Raspberry Pi att vi kan rekommendera det för vem som helst. På köpet får du en liten mediaspelare med Kodi som du kan använda för att spela film och annat.

För att komma igång behöver du följande:

En Raspberry Pi (vi använde Raspberry Pi 3 B+) och nätadapter. Vi rekommenderar även en låda för att skydda kretsarna.

Ett micro sd-kort. Vi rekommenderar minst 8 gigabyte så att du kan installera andra operativsystemvarianter senare om du vill, och ett kort som kommer med en adapter till standard-sd.

En Mac eller pc med sd-kortläsare.

Skärm, mus och tangentbord du kan låna för att göra inställningar, och en hdmi-kabel att ansluta skärmen med.

Installera Libreelec

Det första du ska göra är att installera operativsystemet Libreelec. Det kan du göra på två sätt. Första sättet är att installera ”officiella” Raspberry Pi-systemet Noobs som innehåller flera system du kan välja mellan när du startar datorn. Ett av dessa är just Libreelec.

Installera på rätt disk – det förvalda är förmodligen fel (som här på bilden där programmet har valt Macens inbyggda lagring).

Ännu enklare är att ladda ner Libreelecs program för att skapa ett färdigt sd-kort. Programmet kan själv hämta rätt version av Libreelec och det enda du behöver vara vaksam på är att du väljer rätt disk att installera på i steg 3. När du är säker på att du har rätt klickar du på Write för att gå vidare med installationen.

Kör igång

Mata ut sd-kortet och anslut det till din Raspberry Pi. Anslut en skärm, mus och tangentbord och slå sedan på den (genom att ansluta strömkabeln).

Efter en stund kommer du förhoppningsvis mötas av Kodis gränssnitt. Det är samma Kodi som du kanske har kört på datorn och huvudsakligen fungerar som mediaspelare. Eftersom det är första gången du startar får du gå igenom en liten introduktion där du bland annat kan ansluta till nätverk, välja nätverksnamn och aktivera ssh om du vill kunna fjärransluta till den.

När vi installerar version 9.0.2 på en Raspberry Pi 3 B+ är Airplay aktiverat automatiskt och den dyker upp som en mottagare i Itunes. Om den inte gör det kan du kontrollera inställningarna. Klicka på kugghjulet uppe till vänster i Kodis huvudmeny. Välj Services. I General ska ”Announce services to other systems” vara aktiverat och i Airplay ”Enable AirPlay support”.

Det sista du behöver göra är att byta ljudkälla från hdmi till vanliga 3,5-millimeterskontakten. Det gör du i Settings -> Audio -> Audio output device. Byt till PI: Analogue.

Eftersom Raspberry Pi med Libreelec fungerar som mediacenter kan du så klart välja att ansluta den till en multimediareceiver och på den vägen på ut ljudet ur högtalare. I så fall kan du lämna den på hdmi, alternativt välja både hdmi och analog.

När du har installerat och kört igång Libreelec kan du ansluta till den med Itunes och andra program som kan strömma ljud över Airplay.

Överkurs: Fjärrstyrning

Du kanske helst skulle slippa ansluta mus och tangentbord varje gång du behöver styra din lilla mediaspelare. Det kan du göra på två sätt. För det första kan du aktivera webbstyrning. Öppna Settings -> Services och välj Control i listan till vänster. Aktivera Web server om den inte redan är aktiv och lägg till ett lösenord om du är orolig att någon gäst på nätverket ska börja rota i din minidator.

En annan möjlighet är att installera ett tillägg för att kunna ansluta med vnc. Det hittar du i Add-ons -> Install from repository -> Libreelec Add-ons -> Services -> Raspberry Pi VNC. Om du inte aktiverade ssh när du först ställde in din Pi bör du göra det nu för att kunna ändra lösenord, annars kan vem som helst fjärrstyra med vnc då standardlösenordet helt enkelt är ”libreelec”. Det hittar du i Settings -> Libreelec -> Services under ssh.