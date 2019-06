7 nya metoder: Så skyddar IOS 13 ditt privatliv

Kanske är de bästa delarna av IOS 13 det som syns allra minst. I år har Apple rejält uppgraderat sättet IOS 13 hanterar personlig data och integritet på nätet. Det gör att vi alla kommer vara bättre skyddade mot onödig spårning och uppsamling av personlig data.

Läs även: Allt du behöver veta om IOS 13

Det här är de viktigaste metoderna IOS 13 använder för att skydda din integritet.

Sign in with Apple

Du använder förmodligen redan något liknande detta idag. Google och Facebook har båda varsin populär single sign-on-funktion (sso), spridda över stora delar av nätet. Det gör det enkelt att logga in, utan att du behöver komma ihåg olika mejladresser och lösenord för en rad olika sajter. Baksidan är att de ofta delar med sig om dig med den tjänst eller app som använder inloggningsknappen.

Apples svar på denna populära funktion är alltså Sign in with Apple, en egen sso-funktion där du kan logga in på webben på med både Mac OS och IOS – även med Touch ID eller Face ID på de enheter som har stöd för det.

Behöver tjänsten en mejladress kan du antingen välja att dela din egen, eller låta tjänsten ta fram en tillfällig adress som vidarebefordrar all info till dig – utan att du avslöjat din egen mejladress.

Appar och platser

När en app idag frågar om din plats kan du antigen tillåta eller neka, dock med ganska begränsade inställningar. Många appar vill dessutom spåra dig hela tiden i bakgrunden, ibland kanske av goda skäl (som vid navigering), medan det andra gånger är helt omotiverat. Och vem vet vad som händer med datan sedan (när läste du till exempel tjänstens integritetspolicy senast?).

Med IOS 13 kan du tillåta en app att ta reda på din nuvarande plats medan appen används, att inte tillåta alls, eller – och det är nytt – bara använda din plats en enda gång. Väljs detta behöver appen fråga igen nästa gång, vilket kan vara helt acceptabelt för appar du använder sällan (eller bara inte litar på).

Notera att alternativet för att alltid dela platsdata numera är borta. Först om en app aktivt ber om att få spåra dig hela tiden kommer ett nytt alternativ upp där du återigen kan neka, eller tillåta ständig spårning.

De här förändringarna kommer troligen göra det lättare för fler människor att dela mindre data än vad som egentligen är nödvändigt, allt genom några nya lite mer genomtänkta inställningar.

För de appar som bett om och som du gett tillåtelse att hålla koll på platsdata kommer du då och då få en påminnelse från IOS 13 om att detta är aktivt. Du kan även på en karta se vilka appar som tagit reda på platsdata, och var.

Lås wifi och bluetooth

En del appar är riktigt luriga. Vissa appar vet att de inte alls behöver din platsdata för att fungera, men ändå kan de samla på sig datan. Antingen för att den kan vara ”bra att ha” eller för att sälja den vidare för att servera dig mer riktade annonser.

Även utan gps-data kan en app lista ut på ett ungefär var du är. Då genom att kolla din närhet till kända wifi-nätverk och så kallade bluetooth beacons för att lappa ihop en uppskattning om var du befinner dig.

Listigt, men detta täpper IOS 13 till. IOS kommer numera fråga om du vill ge en viss app tillgång till bluetooth-data. (Du slipper däremot tillåta bluetooth varje gång du vill använda till exempel trådlösa hörlurar, då det sköts på systemnivå och inte av appar).

Begränsade anteckningar i Kontakter

En hel del appar vill få tillgång till din kontaktlista. Många gånger är det av bra skäl. En meddelande-app vill ju exempelvis att du ska kunna skicka meddelanden till de telefonnummer eller mejladresser du redan har sparade på mobilen, istället för att skriva in allt på nytt. Men tyvärr kan appar nå mer information än bara mejladresser, namn och telefonnummer.

Från och med IOS 13 kommer appar inte längre att komma åt de anteckningar som finns kopplade till en kontakt, anteckningar som ibland kan vara oerhört känsliga. Kanske har du antecknat en kontakts skyddade telefonnummer där, personnummer, pin-koder eller bankkontonummer.

Med IOS 13 minskar risken för att denna information läcker och kommer i orätta händer, då appar som vill komma åt dina kontakter inte per automatik kan läsa dina anteckningar för varje kontakt. Skulle en app behöva denna information kan den dock be om det, men du måste alltså godkänna det först.

Krypterade säkerhetskameror

Har du idag en övervakningskamera, eller kanske en Ring-kamera för kikhålet i dörren, kan det hända att du skickar okrypterad video till företagets server där en algoritm eller, ännu värre – ett mänskligt arbetsteam – kan se och analysera din video. Till exempel för att avgöra om det är en person vid dörren eller bara en fladdrande skugga.

Apple jobbar dock tillsammans med företag som Netatmo och Logitech för att lansera Homekit-säkrade kameror. Dessa ska skicka videon till din Homekit-hubb (en Ipad, Homepod eller Apple TV) där ai-analysen sker lokalt på din egen enhet istället för att skickas iväg till en server någonstans.

Videon ska dock fortsättningsvis kunna sparas som back up i molnet via Icloud, men krypteringen sker lokalt på din valda Homekit-hubb innan den laddas upp. Därmed minskar risken för att någon obehörig kan se hur det ser ut på din uppfart eller i ditt hem.

Homekit direkt i routern

Apples smarta hemmet-ramverk Homekit kommer till fler delar än bara säkerhetskameror. Snart flyttar Homekit in också i routers. Homekit skapar på så sätt en brandvägg på för dina smarta prylar, och avgränsar dem från varandra. Om en smart pryl infekteras med skadlig kod kan den inte infektera andra.

Apple berättade på WWDC att tillverkare som Linksys, Eero och Spectrum snart kommer lansera routrar med Homekit-funktionalitet.

Mer Safari-skydd

Vissa sajter gör allt de kan för att skapa unika identifierare för just dig – de kollar på saker som inställningar, vilka plugin:er du har installerade och annan information som webbläsare automatiskt lämnar när de besöker en webbsida. Denna information kan sedan användas för att skapa en unik profil av just dig, något som inte ens en cookie-rensning eller privat surf hjälper mot.

I år utökar Apple ytterligare de metoder Safari använder för att begränsa möjligheterna till profilering. Dessutom utökar Apple säkerheten för att synkronisera i molnet. Öppna flikar i webbläsaren och surfhistorik synkas mellan enheter via Icloud, något som från IOS 13 och Mac OS Catalina är ändpunktskrypterat.

Bearbetning och översättning: Samuel Nyberg.