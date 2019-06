En helt ny typ av kameraappar kommer börja dyka upp på App Store i höst. Det handlar om appar som spelar in video eller visar bilden från två kameror samtidigt på Iphone och Ipad.

Multicam som tekniken kallas innebär att en app kan samla in bild från två av enhetens olika kameror samtidigt, antingen i form av video eller stillbilder, och samtidigt som ljud spelas in. Ett tänkbart användningsområde är till exempel en app som spelar in video som vanligt med en av kamerorna på baksidan samtidigt som den visar personen som filmar i en ruta i ett hörn.

Tekniken kommer bara fungera med Iphone XR, Iphone XS, Iphone XS Max och nya Ipad Pro (och självklart deras efterföljare som släpps i höst). Appar som använder den kommer kunna välja mellan olika upplösningar och bildhastigheter med vissa begränsningar, och alla kombinationer kommer inte fungera på alla enheter, skriver 9 to 5 Mac.