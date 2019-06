Trots att detta är en rätt grön nykomling är Surfshark redan en relativt stor vpn-tjänst, med fler än 800 servrar i fler än 50 länder. Det placerar tjänsten i mellanskiktet, med en bit kvar till jättar som Express VPN som har över 2 000 servrar.

Bästa vpn för Mac: Vi testar 13 tjänster för privatare surf

Här finns precis de funktioner som förväntas av en duglig vpn-tjänst, plus några extra ess i rockärmen. En kill switch bryter nätåtkomsten om vår uppkoppling går ned, och tjänsten bjuder på stark aes-256-kryptering.

Dessutom utlovas stöd för Netflix-streaming i inte mindre än åtta länder, (USA, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Japan, Australien, Indien och Italien), en inbyggd annonsblockerare följer med men den vitlistning som utlovas för att låta enstaka program gå runt programmet hittas tyvärr inte någonstans.

Obegränsade uppkopplingar

Nått som är snudd på unikt är dock att vi utlovas ett obegränsat antal samtidiga uppkopplingar – närmast unikt, ofta går begränsningen vid tre eller fem enheter.

Denna gröngöling kan också stoltsera med väldigt goda integritetsbetyg. Den oberoende vpn-bedömningen That one privacy guy ger tjänsten grönt betyg rakt igenom, något som bara ett fåtal andra vpn-tjänster lyckas med. Surfshark är baserade på Brittiska Jungfruöarna och är därför inte lagligt bundna att behålla loggar med användardata, i enlighet med tjänstens tydliga anti-loggningspolicy.

Gränssnittet i den Mac-klient som testas här är upplevs rätt barskrapat, simpelt till och med. Det finns bara en lång lista på servrar i olika länder och en enkel sökfunktion. Det finns inget sätt att använda programmet enbart från meny-listen, något som annars uppskattas av många Mac-användare. Mac-klienten skulle behöva lite mer jobb, men den fungerar och duger.

Fina hastigheter, men inte överallt

Hastigheterna är överlag imponerande fina. Under detta test nås 83 procent av nätverkets ursprungliga hastighet på svenska servrar, och 72 procent på brittiska – fullt godkända resultat.

På amerikanska servrar är hastigheten inte fullt lika imponerande, bara 33 procent av ursprunglig hastighet uppnås. Det kan vara bra att veta om du tänkt använda tjänsten för streaming. Du kan behöva testa lite olika amerikanska servrar för att hitta den med bäst kapacitet och hastighet. Dessvärre ges inga ledtrådar om belastning eller hastighet i den barskrapade Mac OS-klienten.

I detta test fungerar amerikanska Netflix via amerikanska servrar utan problem.

Höga priser med ett undantag

Surfshark kan tyvärr inte skryta med någon särskilt attraktiv prisbild. Priserna är höga för korta abonnemang. En månad kostar hela 13 dollar, eller dryga 120 kronor. Ett 12 månader långt abonnemang kostar knappt 60 kronor i månaden. Här är större tjänster som exempelvis Cyberghost eller Nord VPN billigare.

Undantaget är om vi binder upp oss på hela tre år, men då är du också fast med en tjänst som kan förändras en hel del under den tiden. Till det bättre såväl som till det sämre. Tre år med Surfshark kostar 70 dollar, ungefär 670 svenska kronor, eller motsvarande ungefär 19 kronor i månaden. Det är svårt att komma billigare undan än så för en tjänst som håller lika genomgående hög kvalitet.

Surfshark verkar alldeles nyligen ha lagt till en 30 dagar lång pengarna-tillbaka-garanti. Bra, för det möjliggör ett aningen mer riskfritt köp. Support finns i form av live-chatt och mejl. På mejlen ges inget svar alls tyvärr, men live-chatten svarar mycket snabbt och ger hjälp när detta test skrivs.

Omdöme

Surfshark är bra på mycket: Överlag bra hastigheter, snabb support i live-chatten och obegränsat antal enheter gör att betyget snuddar vid en åtta och en rekommendation, men att det är en ny tjänst utan någon längre historik och relativt höga priser vid korta abonnemang gör att betyget ändå stannar vid en sjua. Men en stark sjua.

Fakta: Surfshark

Testad: Juni 2019.

Kontakt: Surfshark.

Fakta och mätresultat: 800 servrar i 50 länder. 62 mbit/s. 66 ms. (Snitt av svenska och utländska servrar, ursprunglig hastighet: 96 mbit/s).

Systemkrav Mac OS-klient: Mac OS 10.12 eller senare.

Övrigt: Kill switch, 30 dagars pengarna tillbaka-garanti, 256-bit kryptering, p2p-stöd, support via mejl och live-chatt. Obegränsat antal enheter per konto.

Pris: Cirka 120 kronor i månaden för en månad. Tolv månader: Cirka 60 kronor per månad. Tre år: Cirka 19 kronor per månad.

Testa Surfshark här!

Obegränsat antal enheter

Mycket lågt pris vid långt abonnemang

Generellt goda hastigheter

Höga priser vid korta abonnemang

Lägre hastighet på amerikanska servrar