I april började Apple efterleva App Store-regler kring utvecklares användning av så kallad mobile device management (mdm) hårdare, med följd att flera utvecklare av populära föräldrakontrollappar inte längre kunde uppdatera sina IOS-appar eller tvingades ta bort dem.

Läs mer: Apple har rätt om föräldrakontrollapparna – men borde ändra sig

Orsaken är att mdm är utvecklat för att användas på företag, där företaget vill ha full kontroll över enheter det äger. Men med föräldrakontrollappar är det utvecklaren som får full kontroll – över kunders enheter.

Flera av utvecklarna efterfrågade nya verktyg från Apple för att ta fram hårdare föräldrakontrollappar än IOS inbyggda Skärmtid, och nu ser företaget ut att ha mjuknat lite i frågan.

Den senaste uppdateringen av App Store-reglerna innehåller en ny regel:

Guideline 5.5. (New) Because MDM provides access to sensitive data, MDM apps must request the mobile device management capability, and may only be offered by commercial enterprises, such as business organizations, educational institutions, or government agencies, and, in limited cases, companies utilizing MDM for parental controls. MDM apps may not sell, use, or disclose to third parties any data for any purpose, and must commit to this in their privacy policy.