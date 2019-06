En av nyheterna som kommer i höstens IOS 13-uppdatering är Sign in with Apple, en motsvarighet till liknande funktioner från Google och Facebook som används av många appar och tjänster för att göra det möjligt att skaffa ett konto utan att fylla i en mejladress och ett nytt lösenord.

Apple har tagit fram sin version för att hjälpa användare att skydda sin integritet. Målet är att du ska kunna dela inga eller minimala personuppgifter med utvecklarna för att öppna konton. Det tjänar både användarna och seriösa utvecklare på. Genom att inte samla in onödiga personuppgifter blir det lättare att följa gdpr och andra dataskyddslagar, och infrastrukturen för konton blir billigare.

För att få snabb spridning på tjänsten kommer Apple ställa ett nytt krav på utvecklare: Om de erbjuder någon annan ”logga in med”-tjänst måste de även erbjuda Sign in with Apple. Appar som har egna loginfunktioner med användarnamn och lösenord påverkas inte.

Det nya kravet beskrivs i Apples dokumentation till utvecklare som nu kan börja förbereda sina appar inför höstens lansering av systemet, rapporterar Macrumors.