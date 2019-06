Många tecken pekar mot att Apple kommer lansera IOS 13 med ett mörkt läge under måndagen. Nu cirkulerar en ny bild som påstås vara just IOS 13 med mörkt läge, läckt av Benjamin Geskin.

Bilden liknar de bilder vi tidigare sett, men här ser vi även en app för påminnelser som fått ett nytt utseende.

iOS 13.0 (17A3457I) Early March build with the new Volume Indicator pic.twitter.com/YBehX8RIPZ