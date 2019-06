Under årets upplaga av WWDC – en av Apple-årets klart största händelser – väntas vi få se nya versioner av Apples alla operativsystem: IOS 13, Mac OS 10.15, Watch OS 6 och TV OS 13. Kanske blir en ny Mac Pro eventets "one more thing" eller "sneak peek", som Apple ibland överraskar med. Möjligen kan vi även få se en ny skärm som tillbehör till Mac Pro.

Via den här länken kan du strömma eventet. Precis som vanligt kan du också chatta med oss på MacWorld om nyheterna på macworld.se/live.

MacWorlds livebevakning

Vi på MacWorld kommer självklart bevaka eventet som vanligt. Vi kommer hålla en livechatt om allt som händer på scen, och även rulla ut nyheter om allt nytt från scenen i McEnery Convention Center i San Jose hela kvällen lång. Länken till livechatten blir som tidigare nämnt macworld.se/live.

Om du inte har möjlighet att se videostömmen från eventet, vill ha svar på funderingar och frågor, kunna läsa mer om alla nya produkter, få analyser, eller bara vill ha lite gott sällskap under tiden, tycker vi definitivt att du ska göra oss sällskap under måndagskvällen.

Ställ klockan – då börjar det

Apple-eventet kickar igång klockan 10:00 på förmiddagen i San Jose, Kalifornien. Översatt till svensk tid är det alltså måndagen den 3 juni klockan 19:00.

Det här behöver du för att se liveströmmen

Vill du se liveströmmen från eventet finns flera sätt att göra det på. Du kan se på eventet både från Mac-, IOS-, Windows-enheter samt även Apple TV.

Mac och IOS

Använder du Mac behöver du ha Mac OS Sierra eller senare installerat. Apple rekommenderar sin egen webbläsare Safari, men det är möjligt att strömmen även fungerar med Chrome och Firefox (webbläsarna måste dock ha stöd för mse, h.264, och aac).

Vill du kolla från en IOS-enhet räcker det med att använda Safari och ha IOS 10 eller senare installerat. Surfa sedan in på länken ovan.

Apple TV

Den (gissningsvis) största skärmen i ditt hem kan även den strömma Apple-eventet. Har du en Apple TV generation 4 eller senare räcker det med att gå till App Store och ladda ned appen Apple Events. Äldre Apple TV har denna app inbyggd redan. I appen dyker live-sändningen sedan upp under måndagskvällen.

Vill du strömma eventet från en annan enhet över Airplay till din Apple TV krävs en andra generationens Apple TV eller senare.

Windows

Även Windows-användare kan strömma WWDC. Här behöver Windows 10 vara installerat, och webbläsaren bör vara Microsoft Edge. (Apple lämnar inga garantier, men som på Mac OS kan även Chrome och Firefox fungera, så länge de har stöd för mse, h.264 samt aac).