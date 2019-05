Sedan Iphone 5S släpptes har alla Iphone och Ipad samt en del moderna Macar haft en speciell hjälpprocessor kallad secure enclave som hanterar delar av säkerheten och bland annat lagrar krypteringsnycklar till Touch ID och Face ID.

I en intervju med The Independent berättar nu Apples mjukvaruchef Craig Federighi hur Apple testar de här kretsarna. Det gör företaget i ett speciellt labb där temperaturen kan sänkas till minus 40 grader och höjas till plus 110 grader. Målet är att kontrollera att chippet inte börjar läcka hemliga uppgifter under extrema förhållanden.

Craig Federighi säger att det är så viktigt att testa eftersom det inte går att åtgärda den typen av fel i efterhand när kunderna har fått sina prylar, till skillnad från säkerhetsbrister i mjukvaran.