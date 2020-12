Apple tycks fila på Airpods Studio, ett par over ear-hörlurar med teknik som hämtats från Airpods och Airpods Pro.

Här samlar vi alla rykten om de nya hörlurarna.

Uppdatering (2020-12-08):

Kan släppas väldigt snart

I oktober påstod Jon Prosser att Apples kommande fullstora hörlurar, som enligt rykten ska heta Airpods Studio, har försenats på grund av tillverkningsprogram och inte kommer släppas förrän ”tidigast i december”.

Nu är det december, och enligt ett färskt rykte från Appletrack är det just vad Apple har planerat att lansera nu i veckan. Förra veckan kom uppgifter om att något nytt är på gång till den här veckan, men exakt vad framgick inte. Så sent som i går kom påståenden om att det är en ny Apple TV, men det tillbakavisades av Taiwanesiska Twitter-kontot Lovetodream som på sistone har varit en av de mest välunderrättade källorna till Apple-läckor.

Appletrack har inte avslöjat några Apple-nyheter tidigare, men ryktet ser ut att bekräftas av Bloombergs pålitliga Mark Gurman som under måndagen delade en artikel från i våras där han skrev om hörlurarna.

Uppdatering (2020-11-13):

Ikon kan avslöja designen

Dolt i betaversionen av IOS 14.3 som släpptes i går har 9 to 5 Mac hittat en ikon som ser ut att föreställa Airpods Studio.

Tidigare rykten har talat om högtalare med en retro-design med ovala kåpor som kan vridas och ett band som fästs med en smal metallarm. Ikonen stämmer onekligen ganska bra med den här beskrivningen, även om den är väldigt stiliserad och bland annat ser ut att bara röra huvudet mitt på hjässan.

Med tanke på hur populära Airpods har blivit är det inte särskilt troligt att Apple lanserar en ny heltäckande modell utan pompa och ståt vid ett event, och ytterligare ett event innan jul finns det inga rykten om.

Uppdatering (2020-10-15):

Försenade

Flitiga twittraren Jon Prosser har den senaste tiden kommit med flera påståenden om ”Airpods Studio”, de heltäckande hörlurar Apple ryktas ha under utveckling.

Nu är han tillbaka och skriver att ett allvarligt tillverkningsproblem har satt käppar i hjulet för Apple, och att flera funktioner som var tänkt att ingå i hörlurarna på grund av detta ha fått strykas. Vad det handlar om framgår inte.

Problemet försenar lanseringen och Jon Prosser skriver att det nu ser ut som att de inte kommer börja levereras förrän allra tidigast i december, och att risken finns att lanseringen istället flyttas till mars 2021.

First:



Major hiccup in AirPods Studio production 😬



A few key features have now been cut.



Seems they still need to work some things out before we have final units.



Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

Updatering (2020-10-09):

Uppgifter: Så mycket kommer Airpods Studio kosta

På tisdag är det dags för ett nytt Apple-event och vid sidan av Iphone 12 kan det eventuellt bli tal om en förhandsvisning av Airpods Studio.

Senaste nytt är att teknikläckaren Jon Prosser säger sig ha fått reda på priserna för de nya hörlurarna. Dels handlar det om en sportmodell för 350 dollar, dels en lyxmodell av metall och läder för 599 dollar.

AirPods Studio 🎧



The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.



I’m being told they’ll retail for.... $599 😳



There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.



They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

Enligt Prosser kommer massproduktionen inte i gång förrän den 20 oktober, så troligtvis kommer Apple att nöja sig med att skicka ut ett pressmeddelande när de väl finns tillgängliga.

Ett alternativ är förstås att Apple anordnar ytterligare ett event i november, något som Prosser inte utesluter.

Som vi kunde konstatera häromdagen har Apple bestämt sig för att sluta sälja hörlurar och högtalare från andra tillverkare, något som tydligt signalerar att nya produkter inom segmentet är på gång.

Updatering (2020-09-22):

Uppgifter: Airpods Studio får stöd för U1-chippet

Senaste nytt om de kommande hörlurarna Airpods Studio är att Apple sägs lägga in stöd för U1, ett chipp som i dagsläget endast finns i Iphone 11 och Apple Watch Series 6.

Tack vare U1-chippet blir det möjligt att lokalisera hörlurarna med hjälp av appen Hitta min, men enligt Macrumors kan det bli tal om fler användningsområden än så. Till exempel kan chippet se till att det låter likadant oavsett om man sätter på sig hörlurarna åt rätt eller fel håll.

Det är fortfarande oklart när Airpods Studio kan lanseras, men med tanke på att det redan har läckt ut bilder lär det på sin höjd vara tal om några månaders väntan.

Updatering (2020-09-17):

Läckta bilder

Twitter-användaren Fudge har tidigare läckt diverse uppgifter om produkter från såväl Apple som andra tillverkare. Nu har hen släppt ett grynigt foto på vad som påstås vara ”sport-versionen” av Airpods Studio, som Apples ryktade fullstora hörlurar kallas.

Utöver bilden har Fudge även släppt en kort video som visar ett exemplar med vita kåpor.

Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Hörlurarna beskrivs så här: Homepod-liknande nätmaterial på huvudbandet och öronkuddarna, kåpor i anodiserad aluminium (kommer i olika färger), stålbåge som håller ihop hörlurarna. Kåporna kan snurra ungefär som Beats by Dre-hörlurar, och en lightningkontakt på undersidan av ena kåpan men ingen ljudkontakt. En version med läder ska också komma.

Jon Prosser svarade med att bli arg på Fudge och påstå att delandet utsätter källan för fara, och har sedan släppt 3d-renderingar baserade på samma bilder.

Uppdatering (2020-07-22):

Apples over ear-hörlurar kan få geststyrning

Det fortsätter dyka upp uppgifter om de sedan länge omryktade over ear-hörlurarna som Apple kan vara på väg att släppa. Ett nytt patent som precis publicerats visar ett par intressanta funktioner tänkta för ett par over ear-hörlurar, skriver Patently Apple.

Dels gäller det geststyrning som ett sätt att sköta mediauppspelning som play, paus och volym. Ett svep nedåt mot marken skulle kunna sänka volymen, medan ett svep ”framåt” skulle kunna hoppa till nästa låt.

Foto: Apple/United States Patent and Trademark Office

Dessutom beskriver patentet ett sätt att kontrollera på vilket sätt ägaren bär lurarna, och som kan anpassa gesterna därefter. Om själva kåporna är roterade för att lurarna bärs längre bak på huvudet, skulle ett svep ned mot marken ändå alltid vara volym ned.

Fortfarande är det oklart när dessa hörlurar kan tänkas släppas, om det alls sker.

Tidigare:

Airpods-teknik, givetvis

Apple kommer alldeles självklart packa dessa trådlösa hörlurar – om och när de kommer – med den teknik som har gjort Airpods så framgångsrika: H1-chipet för stabil koppling och bättre batteritid.

Dessutom lär parkopplingen med vår Iphone skötas på samma sätt, bara genom att hålla hörlurarna nära vår Iphone, och väl parkopplad kan alla enheter ansluta snabbt över Icloud.

Laddning lär dock ske med en vanlig sladd och lightning-kontakt, möjligen med någon form av ställning med trådlös laddning.

Snabbladdande och brusreducerande

Enligt ryktena ska over ear-hörlurarna vara brusreducerande, som ju blivit mycket populärt på senare år. Faktum är dock att Apple redan gör ett par brusreducerande hörlurar i form av Beats Studio 3 Wireless, genom dotterbolaget Beats.

Det är troligt att mycket teknologi härifrån också letar sig till Apples over ear-hörlurar, så som lång batteritid på hela 40 timmar och snabbladdning som på tio minuter som ska ge tre timmars lyssning.

Kanske blir det tal om den brusreducering som hos Beats kallas Pure Anc, och bland annat kan anpassa sin brusreducering beroende på hur lurarna sitter över öronen och om vi befinner oss på ett kafé, flygplan eller någon helt annanstans.

Namn

Något med ”pod” i namnet känns solklart för Apples nya hörlurar. Allt ljudrelaterat från Apple heter något med pod – Homepod och Airpods, så på den vägen lär Apple fortsätta. Vår brittiska systersajt MacWorld har föreslagit något av följande, som inte låter helt orimligt:

Studiopods

Audiopods

Soundpods

Pris

Prisnivån lär bli hög. Apple säljer inte budgetprodukter, och man ryktas satsa på både hög ljudkvalitet och högt teknikinnehåll. Åtminstone 4 000 kronor i grundpris är inte svårt att tänka sig, inte heller mer än så.