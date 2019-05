IP Vanish konstaterar självsäkert på sin hemsida att vi har att göra med inget mindre än världens bästa vpn-tjänst. Vi får väl se om den saken, men visst har tjänsten flera saker som talar för den. Som en zero log-policy, dygnet runt-support med live-chatt och en sju dagar lång pengarna tillbaka-garanti, men det har också flertalet andra tjänster.

Närmast unikt är dock stöd för upp till tio samtidiga anslutningar på samma konto, och support som vi kan ringa in till för att tala med alldeles levande människor. Detta gäller dock bara måndag till fredag från kl 9 till 17:00 CST. Alltså från 16:00 till 24:00 svensk tid, vilket kanske ändå kan passa en svensk användare.

IP Vanish driver dessutom sitt eget nätverk av servrar, vilket företaget själv menar ger mer kontroll och därmed möjlighet till högre hastigheter. Och man har dessutom många servrar, fler än 1 300 stycken på fler än 75 olika platser (oklart i hur många länder, men mestadels i Europa och Nordamerika).

Företaget har sin bas i Florida, USA. Tjänsten erbjuder stark kryptering (AES-256) och är enligt sin integritetspolicy mycket snål på att samla in data. Utöver antiloggningspolicyn lovar man att inte samla in data ens om hur vi använder tjänsten eller metadata om våra sessioner. Här är IP Vanish bättre än snittet men får ändå inte helt grönt ljus hos vpn-rankningen That One Privacy Guy, bland annat på grund av sin bas i USA.

IP Vanish har klienter för både IOS och Mac OS. Klienten är lite stökig, men klart acceptabel. Vi kan ansluta till snabbaste tillgänliga server med ett klick, och vill vi byta virtuell plats kan vi välja servrar från en lång lista. På klassiskt Mac-manér kan vi välja att gömma klienten helt från Dock och bara använda den från menylisten om vi hellre gör det.

Efter flera försök på flera olika servrar lyckas vi strömma amerikanska Netflix, men IP Vanish garanterar inget streaming-stöd och vi kan behöva testa ett antal olika servrar innan det fungerar. BBC Iplayer lyckas vi dock aldrig komma åt, trots flera försök. På just streamingfronten finns andra tjänster som lovar mer, exempelvis Private VPN eller VPN Unlimited.

Varierande hastigheter

Vi testar hastigheten på klientens egna förval för snabbaste server i respektive land, och får blandade resultat. På svenska servrar går det undan, här behåller vi hela 84 procent av vår ursprungliga hastighet. Men det går långsammare på utländska servrar. På brittiska behåller vi bara 13 procent av hastigheten och på amerikanska servrar 22 procent. Det är på gränsen till underkänt, och har vi ett långsamt nät från början blir det inte mycket kvar i slutändan.

För den som bara använder vpn för anonymitet på nätet och kan hålla sig till svenska servrar bör IP Vanish fungera bra, men för streamingfantaster är låga hastigheter på utländska servrar inget bra tecken.

En annan nackdel är en relativt hög prisbild. En månad kostar 10 dollar, ungefär 95 kronor, om vi köper månad för månad. Abonnemang där vi binder upp oss på längre tid är som alltid billigare per månad. Tre månader med IP Vanish är bara en tia billigare per månad, medan ett år kostar drygt 60 kronor i månaden. Inte avskräckande högt, men det finns alternativ som är billigare och minst lika bra.

Har vi fler än fem enheter som vi vill alla ska vara vpn-försedda har dock IP Vanish en stor fördel här. Få tjänster erbjuder fler än fem samtidiga anslutningar.

Omdöme

Världens bästa vpn-tjänst? Nej, det håller vi inte med om men IP Vanish har flera positiva sidor. Som telefonsupport, bra integritetspolicy och tio samtidiga anslutningar. Tjänsten riskerar dock att prisa ut sig, särskilt för den som inte behöver så många anslutningar. Hastigheten är dessutom rent dålig på utländska servrar.

Fakta: IP Vanish

Testad: Maj 2019.

Kontakt: IP Vanish.

Fakta och mätresultat: 1 300+ servrar på 75+ platser. 43 mbit/s. 121 ms. (Snitt av svenska och utländska servrar, ursprunglig hastighet: 86 mbit/s).

Systemkrav Mac OS-klient: Mac OS 10.10 och senare.

Övrigt: Kill switch, 7 dagars pengarna tillbaka-garanti, 256-bit kryptering, p2p-stöd, 24/7-support, telefonsupport vissa tider (bara på engelska). Tio enheter per konto.

Pris: Cirka 95 kronor i månaden för en månad, tio enheter. Tre månader, tio enheter: Cirka 85 kronor per månad (totalt cirka 255 kronor). Ett år, tio enheter: Cirka 60 kronor per månad (720 kronor).

Tio samtidiga anslutningar.

Bra integritetspolicy.

Fungerar med Netflix…

… men i övrigt inget självklart streamingstöd.

Dålig hastighet på utländska servrar.

Något dyr.