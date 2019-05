Ken Segall var i många år Steve Jobs reklamguru, mannen som skapade Think Different-kampanjen. Han slutade jobba med Apple för många år sedan, och har sedan dess då och då delat med sig av anekdoter från sitt arbete med företaget.

Nu har han bloggat om Apples kreditkortsplaner. Inte Apple Card som släpps i sommar, utan ett kreditkort Steve Jobs jobbade på 2004 i samarbete med Mastercard. Kreditkortet släpptes aldrig eftersom Apple inte lyckades förhandla till sig ett avtal som dög. Namnet skulle ha blivit Apple Card.

Idén med kreditkortet var att kunderna skulle få Itunes-kredit när de handlade, istället för poäng eller cashback. Ken Segall har delat skisser på reklam med slogans som ”buy balloons, get Zeppelin”, ”buy bed, get R.E.M.” och ”buy lipstick, get Kiss”.