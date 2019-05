Apples vd Tim Cook har spenderat helgen i delstaten Louisiana, USA, och hunnit med både ett tal på Tulane University och ett besök på Ellis Marsalis Music Center i New Orleans. Enligt den lokala nyhetssajten The New Orleans Advocate kom Tim Cook till skolan med gåvor.

Under det två timmar långa besöket på musikcentret träffade Cook bland annat två av centrets grundare, Ellis Marsalis och Harry Connick Jr, tog del av framträdanden från studenter, och avslutade det hela med att skänka ett antal Apple-prylar som kan användas för musikproduktion, samt lektioner i Apples mjukvaror för musikproduktion.