Runt om på Apple Park kunde anställda i fredags se regnbågar med färgerna från Apples gamla randiga logga. Färgerna matchas i den regnbågsscen som vi tidigare har skrivit om, och där visar det sig att Lady Gaga uppträdde på festen Apple höll för att fira invigningen av det nya högkvarteret och hylla grundaren Steve Jobs.

Tim Cook och många vanliga anställda på företaget delade foton från festen på Twitter och Instagram.

Lady Gaga bad Apple skapa en ny emoji som säger ”var snäll” och tackade Zane Lowe, en av de dj:s Apple anställde för att leda Apple Music, för att ”alltid uppmuntra mig att göra vad jag vill”. Hon höll också ett ögonblick av tystnad för Steve Jobs.

We came together today, in the home you imagined for us, and celebrated your spirit. We love you, Steve. pic.twitter.com/5PccqcBi1c