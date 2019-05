Amerikanska rapparen Tyler Okonma (artistnamn Tyler, The Creator) kommer hålla en konsert på Territory of Promotion i Los Angeles nästa onsdag, 22 maj. Den arrangeras i samarbete med Apple Music och inträde blir gratis via lotteri.

Konserten ska även strömmas live till Apple Music-abonnenter så att även alla de som kanske inte kan ta sig till Los Angeles och har turen att vinna en biljett kan följa den, rapporterar 9 to 5 Mac.

Förr om åren brukade Apple hålla konserter med gratis inträde i bland annat London under namnen Itunes Festival och senare Apple Music Festival, men den sista sådana konserten hölls 2016.