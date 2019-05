Den som köper en ny Iphone kan lämna in en gammal Iphone för att få en viss rabatt på en ny modell, något som Apple pushat hårt för både i sina fysiska och online-butiker den senaste tiden i syfte att driva upp försäljningen.

I en ny reklamfilm som Apple publicerat under tisdagskvällen lyfter man även fram den positiva miljöaspekten av det hela. Att köpa en ny Iphone är knappast positivt för miljön, men de negativa aspekterna kan i alla fall mildras om den gamla telefonen återvinns eller ännu hellre återanvänds.

I denna senaste reklmafilm uppmanar Apple till att låta sin Iphone ”göra en sista bra sak”, innan vi byter ut den.

Apple berättade under presentationen av sin senaste kvartalsrapport att man sett rekordmånga byta in sina gamla Iphone-enheter för rabatt på en ny, rapporterar 9 to 5 Mac.

Att sälja telefonen på egen hand via Blocket, Tradera eller liknande kan många gånger ge bättre betalt, men vi betalar också för just att slippa behöva sälja telefonen själv.