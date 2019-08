Är du trött på ditt alldagliga bankkort och vill byta upp dig till ett smartare alternativ? Med en uppkopplad värld kommer helt nya möjligheter att betala för sig. Förutom att de flesta betalkort och kortterminaler numera stöder kontaktlös betalning har allt fler produkter, såsom mobiltelefoner och smarta klockor, också fått en nfc-chip implementerat. På nätet kan vi numera betala med ett klick och mobiltelefoner får möjlighet att ta hand om kryptovalutor. Allt fler butiker blir kontantlösa och tar flera gånger emot Swish.

I och med denna utveckling har det dykt upp nya, alternativa kort för dig som vill testa ett lite mer uppkopplat alternativ. Vi har kollat närmare på tre av nya generationens betalkort: Klarna, Revolut och Transferwise. Här jämför vi kostnader, smarta betalningslösningar såsom Google Pay och Apple Pay, appar, och andra smarta tilläggsfunktioner.

PFC – svensk ”neobank”

PFC., eller Personal Finance Co., är en svensk tjänst som erbjuder ett Mastercard med tillhörande app. Kortet har ingen månads eller årsavgift eller extra avgifter utomlands. PFC är inte ett kreditkort utan ett så kallat debetkort, eller pre-paid Mastercard. Det fungerar med andra ord lite som ett kontantkort, där du laddar kortet med en summa pengar som sedan kan användas.

Kortet kan fyllas på med hjälp av plusgiro eller Swish. Det går med andra ord inte att få en förseningsavgift, då du inte får en månadsfaktura utan enbart spenderar redan insatta pengar.

PFC är inte helt obegränsat. Dina utgifter får högst vara 50 000 per dag och du kan ta ut upp till 3 000 kronor i månaden i kontanter, sedan tillkommer en avgift på 1,5 procent av uttaget. Det gäller såväl i Sverige som utomlands. Det finns även begränsningar för hur mycket du kan spendera och ta ut per vecka, månad och år.

I den tillhörande appen kan du få översikt av alla utgifter som gjorts med kortet. Här finns här även extra funktioner som möjligheten att sätta upp grupper där du har koll på dig och andra medlemmars utgifter. PFC har i nuläget inte stöd för Apple Pay eller Google Pay.

Användare får just nu ingen typ av bonus eller cashback, men PFC skriver att de i framtiden kommer lansera premiumabonnemang. Förutom det planerar de även att lansera automatiska sparfunktioner, möjligheten att dela på notan samt funktioner för delad ekonomi.

Smarta betaltjänster: -

Ränta: -

Högsta kredit: -

Uttagsavgift: Fritt upp till 3 000 kronor, sedan 1,5 procent

Minsta belopp att betala: -

Förseningsavgift: -

Dröjsmålsränta: -

Årskostnad: 0 kr

Avgift utomlandsköp: Gratis.

Kostnad transaktioner internationella bankkonton: Gratis.

Kreditupplysning: Nej.

App: Ja, till IOS och Android.

Inga extra avgifter på utlandsköp

Ingen årsavgift

Inga bonusar

Begränsade bankuttag

Ingen Google Play eller Apple Pay

Revolut – kryptovalutor och cashback

Revolut erbjuder tre olika varianter av sitt Mastercard: Standard, Premium och Metall. Beroende på vilken du väljer kostar de olika mycket i årsavgift, ser lite olika ut och erbjuder lite olika förmåner. Revolut är inget kreditkort, istället fyller du på kortet med den summan du vill kunna använda från ditt bankkonto.

Precis som andra kort i jämförelsen är det här en lösning med kombinerad app och kort. I den tillhörande appen får du överblick över dina utgifter och kan sätta upp en budget. Du kan även överföra pengar till andra via appen, likt Swish, samt be vänner att föra över pengar till dig.

För dig som har svårt att komma igång med sparandet på egen hand har Revolut en riktigt smart funktion. Varje gång du köper någonting rundar Revolut upp till närmsta hela pris. De örena som sparas hamnar i ditt "valv", så att du sparar pyttelite åt gången! Välj om du ska spara i kryptovalutor eller kronor. Du kan även välja att donera det du skramlar ihop till en välgörenhetsorganisation. Självklart kan du också sätta upp schemalagt sparande.

För dig med Premium eller Metall-kortet ingår möjligheten att växla till 5 olika kryptovalutor, inklusive Bitcoin och Ethereum. Dessa kunder får även rese- och sjukförsäkring och kan skapa virtuella betalkort vid onlineköp för att undvika att sprida kortuppgifter. Förutom det kan Premium och Metall-användare även köpa lounge-inträde för rabatterat pris i appen.

Metall-kunder får, utöver alla fördelar som Premium-användare har, även 24/7 concierge-service och 1 % cashback på alla köp inom Europa och 0,1 % utanför. I nuläget finns det bara ett begränsat antal Metallkort och det är tidigare Premium-kunder som premieras.

Smarta betaltjänster: Google Pay, Apple Pay

Ränta: -

Högsta kredit: -

Uttagsavgift: Standard: Fritt upp till 2 000 kronor/månad. Premium: Fritt upp till 4 000 kronor/månad. Metal: Fritt upp till 6 000 kronor/månad. Sedan 1,5 procent (2 procent utomlands).

Minsta belopp att betala: -

Förseningsavgift: -

Dröjsmålsränta: -

Årskostnad: Standard: Gratis. Remium: 790 kronor. Metall: 1 300 kronor.

Avgift utomlandsköp: Standard: Gratis upp til 50 000 kronor/månad. Sedan 0,5 procent. (exkl. vissa valutor). Premium och Metall: Gratis.

Kostnad transaktioner internationella bankkonton: Gratis upp til 50 000 kronor/månad. Sedan 0,5 procent. (exkl. vissa valutor). Premium och Metall: Gratis.

Kreditupplysning: Nej.

App: Till Android och IOS.

Möjlighet att växla till kryptovalutor

Bra sparfunktioner

Möjlighet att donera till välgörenhet

Begränsade fria uttag

Inga bonusar eller cashback för Standard-kortet

Begränsade uttag och utomlandsköp

Klarna – betala när du vill

Du har säkert stött på betaltjänsten Klarna när du betalar någonting i en nätbutik. Genom att logga in via bank-id får du full koll på alla betalningar du har framför dig hos Klarna och kan välja att dela upp eller skjuta upp betalningen. Nu vill Klarna även ge sig in på betalkortsmarknaden.

Klarnas kort är onekligen ett av de stilrenaste. Du kan välja mellan fyra olika utföranden med olika Klarna-aktiga citat. Alla kortuppgifter finns istället på baksidan, som en extra försiktighetsåtgärd. Det finns även möjlighet att generera en unik, tillfällig cvv-kod, det vill säga den säkerhetskoden du hittar oftast på baksidan av betalkort, som enbart är giltig under tre timmar för säkrare köp online.

Klarnakortet är varken ett kreditkort eller vanligt betalkort. I och med att Klarna sköter betalningarna och debiterar bankkontot som är kopplat till kortet dras inte betalningarna direkt utan några dagar sedan via autogiro. Det är också därför användaren kan välja att dela upp betalningarna eller skjuta upp dem i den tillhörande appen. Vill du skjuta upp betalningarna tillkommer dock en fakturakostnad på 29 kronor i månaden.

Du behöver inte skapa ett nytt bankkonto med Klarna utan enbart koppla kortet till ditt befintliga bankkonto. Klarna-kortet är ett Visa-kort och fungerar med Google och Apples smarta betaltjänser. I den tillhörande appen kan du få översikt över dina transaktioner och styra när du vill betala och hur. Minsta belopp att betala är 4,2 procent av den totala skulden.

Det går inte att ta ut pengar i betalautomat med Klarna-kortet. Vid köp utomlands tillkommer inga extra avgifter. Du får ingen cashback eller bonuspoäng på dina köp, men i appen kan användare ibland ta del av specialerbjudanden.

Smarta betaltjänster: Google Pay, Apple Pay

Ränta: 19,9 procent (vid delbetalning)

Högsta kredit: 100 000 kronor

Uttagsavgift: Kontantuttag ej möjligt.

Minsta belopp att betala: 4,2 procent av skuld (minst 50 kronor)

Förseningsavgift: 135 kronor

Dröjsmålsränta: 24 procent

Årskostnad: 0 kronor. Vill du betala senare tillkommer 29 kronor i fakturaavgift.

Avgift utomlandsköp: 0 procent.

Kostnad transaktioner internationella bankkonton: 0 procent.

Kreditupplysning: Ja.

App: Till Android och IOS.

Välj när du ska betala

Möjlighet att välja tillfällig cvv-kod

Ingen avgift vid utlandsköp

Inga bankomatuttag

Inga bonuspoäng eller cashback

Att extra avgift tillkommer vid delbetalning är inte helt tydligt till en början

Chattsupporten fungerar ej för generella frågor

Lunar way – Välj valuta i mobilen

Du har kanske sett hur influencers visar sina Lunar Way-kort? Det här är ett på sätt och vis väldigt avskalad tjänst med huvudkontor i Danmark. Lunar Way fungerar precis som PFC på så sätt att det är ett debetkort, där du överför en pott med pengar från ditt bankkonto till ditt Lunar Way-kort som du sedan kan spendera.

Det som gör Lunar Way unikt är att du kan ändra valuta på ditt kort direkt i appen. Tillgängliga valutor är euro, amerikanska dollar, brittiskt pund, svenska kronor och norska kronor. Om kortet är inställt på euro kan du handla även i andra valutor.

Precis som med PFC finns det några begränsningar med hur mycket du använder Lunar Way. Du kan till exempel enbart sätta in 1 000 euro per överföring, totalt högst 2 000 euro per dag och 5 000 kronor per månad. Lunar Way erbjuder ingen bonus, förmånaner eller cashback och har heller inte stöd för Apple Pay eller Google Pay.

Egentligen är den enda skillnaden för dig när du är utomlands mellan Lunar Way och andra kort på marknaden som erbjuder kostnadsfria uttag och köp i utlandet, att du här måste öppna appen och byta valuta. Du kan även överföra till internationella konton i andra valutor. Då tillkommer en kostnad på 0,5 procent.

Smarta betaltjänster: -

Ränta: 19,9 procent

Högsta kredit: 100 000 kronor.

Uttagsavgift: Fritt upp till 3 000 kronor.

Minsta belopp att betala: -

Förseningsavgift: -

Dröjsmålsränta: -

Årskostnad: 0 kr

Kreditupplysning: Nej.

Avgift utomlandsköp: Gratis upp til 50 000 kronor/månad. Sedan 0,5 procent. (exkl. vissa valutor).

Kostnad transaktioner internationella bankkonton: 0,5 procent

App: Ja, till IOS och Android.

Ingen årsavgift

Kan byta valuta för att undvika extra avgifter utomlands

Kan sätta budget och hålla koll på utgifter i app

Enbart support på vardagar mellan klockan 10-16

Ingen bonus eller cashback

Många begränsningar gällande insättning och såvidare

Ej stöd för Apple Pay eller Google Pay