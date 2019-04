Apple introducerade funktionen Skärmtidi IOS 12 som ett sätt att både hålla koll på sin egen tid framför Apples IOS-produkter, och som ett sätt för föräldrar att begränsa skärmtiden och tid spenderad i enskilda appar. Alternativ från tredje part fanns redan innan Apple introducerade sin egen funktion Skärmtid, men dessa har stött på patrull under den senaste tiden.

Enligt uppgifter från The New York Times har 11 av de 17 mest nedladdade alternativen från tredje part antingen begränsats eller helt tagits bort från App Store. Enligt utvecklarna som The Times pratat med har det många gånger skett utan förvarning eller med några utförliga förklaringar.

Det har förstört flera appars hela affär. En utvecklare som The Times pratat med berättar att företaget, Ourpact, har förlorat 80 procent av sina inkomster sedan man kastades ut från App Store. I ett annat fall har Kaspersky Lab dragit igång ett mål i rysk domstol med hänvisning till landets kartelllagstiftning, efter att företagets skärmtid-app inte fick vara kvar i App Store.

Apple-toppchefen Phil Schiller har i ett mejl försvarat det hela med att de aktuella apparna har missbrukat Apples mdm-profiler (mobile device management), för att övervaka en användares skärmtid. Vissa appar, som Moment, har undvikit att använda mdm, och Schiller menar att appar som denna inte kommer plockas bort.

Dessa appar är dock inte lika smidiga att använda som Apples egna Skärmtid, som får använda mdm. Moment kräver bland annat att användaren tar en skärmdump på batteriinställningarna för att avgöra hur länge appar har använts.

