På kort tid har hoten mot Mac-användare ökat rejält, detta enligt en rapport från Malwarebytes (som själva säljer skydd mot malware). Under 2019 års första kvartal ökade mängden malware riktat mot Mac-användare med 60 procent jämfört med sista kvartalet 2018. Adware ökade med hela 200 procent under samma period.

Det vanligaste Mac-malware just nu heter Pcvark, som tagit över den inte så ärofyllda förstaplatsen från Mackeeper, som nu är tvåa på listan. Trea är Macbooster.

Allt är dock inte lika illa. Enligt rapporten, som går under namnet The Cybercrime Tactics and Techniques, minskade faktiskt antalet hot mot konsumenter sett över längre tid. Däremot ökar hoten mot infrastruktur och företag. Hela rapporten kan läsas här.