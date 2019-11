Senaste uppdateringen (2019-10-31):

Nya skärmdumpar

Macrumors har publicerat nya uppdaterade skärmdumpar på gränssnittet i Hitta-appen i IOS 13.2 som det kommer se ut när Airtags har släppts.

Skärmdumparna hittades av en läsare och visar hur Apple har stuvat om i designen en aning sedan september då Macrumors publicerade de första bilderna. Den gången hade Jag-fliken ersatts av Föremål och hamnade som en knapp intill kompassknappen, men i de nya bilderna har appen fått fyra flikar istället.

En annan skillnad är att en av de tre emojierna som föreställer olika saker du kan fästa en Airtag på har bytt från koffert till ryggsäck.

Uppdatering (2019-10-29):

Namnet: Airtag

Guilherme Rambo på 9 to 5 Mac har rotat runt i IOS 13.2-uppdateringen som släpptes i går och har hittat nya uppgifter om den prylhittarbricka som Apple ser ut att snart ha redo för lansering.

Framför allt ingår ett namn på produkten: Airtag. Tidigare har den bara varit känd som "B389". Guiherme Rambo har hittat en mapp med bildresurser till den, men bilderna i mappen är hämtade från andra produkter som Homepod och Airpods.

Macrumors rapporterar samtidigt att en ansökan om att varumärkesskydda Airtag i USA skickades in i oktober förra året av ett ryskt företag, som i juli i år förde över rättigheterna till ett skalbolag i Delaware. Det är en modell Apple har använt tidigare för att försöka dölja registreringen av olika varumärken.

Uppdatering (2019-09-20):

Skärmdumpar på nya gränssnittet

Det ser onekligen ut som att Apple hade planerat att ha ännu en nyhet redo för lansering på eventet 10 september, men fick stryka den i sista stund. Referenser till vad som kan komma att kallas Apple Tag är strösslade runt om i IOS 13.

Macrumors har tidigare rotat i ett internt bygge av systemet och hittat ikoner och bilder på hur ”B389” (produktens kodnamn) kommer användas via den nya Hitta-appen som slår ihop Hitta Vänner och Hitta min Iphone. Nu har sajten kommer över tydligare skärmdumpar.

Där Hitta-appen i dag har flikarna Personer, Enheter och Jag kommer den sista ersättas av en saker/föremål-flik där du lägger till Apples prylhittarbricka och spårar dessa. Info-knappen som i dag syns intill kompassikonen på kartan ersätts istället av en ikon som leder till samma funktioner som nu finns i Jag-fliken.

Uppdatering (2019-08-31):

”B389”

Den första betaversionen av IOS 13 innehöll referenser till en produkt kallad ”Tag1,1” och en ikon som visar att det verkar handla om en liten bricka du till exempel kan lägga i väskan eller fästa på nyckelknippan för att sedan kunna hitta den med appen Hitta min.

Macrumors har nu publicerat nya uppgifter om den lilla prylhittarbrickan, med hjälp av ett internt bygge av IOS 13 som sajten har kommit över.

Bland annat har sajten hittat en ny bild som påminner om den Guilherme Rambo på 9 to 5 Mac först hittade i juni. Brickorna har också ett annat kodnamn, B389, och en lång rad textsträngar visar tydligt vad det handlar om. Ett exempel är ”märk dina vardagsföremål med B389 så tappar du aldrig bort dem igen”.

I det interna bygget av systemet har den nya appen Hitta min – som är en sammanslagning av Hitta min Iphone/Ipad och Hitta mina vänner – även en tredje flik: Föremål.

När Iphone är för långt ifrån någon av de anslutna brickorna visas en notis och brickan kan börja spela ett ljud. Användaren kan ställa in ”säkra platser” där brickorna kan lämnas utan att aktivera varningarna.

Om du inte kan hitta något du har märkt med en Apple-bricka kan du aktivera ett ”borttappat-läge”. Då kommer brickan tala om för andra Iphone-användare i närheten att de har hittat ett borttappat föremål, och visar kontaktuppgifter du har angett. Du får också en notis om att någon har hittat föremålet.

Enligt Macrumors kommer Hitta min-appen kunna visa var en bricka befinner sig med hjälp av augmented reality. När du rör dig runt i rummet kring brickan placerar appen en virtuell ballong där den uppfattar att den är, till exempel över soffryggen när din nyckelknippa har halkat ner bakom soffkuddarna.

Macrumors påpekar att IOS-versionen de har snokat runt i är från juni och att mycket kan ha ändrats sedan dess.

Uppdatering (2019-06-05):

Tile-liknande bricka

Tidigare rykten om att Apple skulle slå ihop Hitta Min Iphone och Hitta min Vänner till en och samma app visade sig få rätt. Den appen heter numera Find My. Någon bluetooth-tracker har vi ännu inte sett till, men 9 to 5 Mac med Guilherme Rambo i spetsen har upptäckt referenser till en produkt kallad ”Tag 1,1.”

Det kan mycket väl varar den bluetooth-tracker som det tidigare ryktats om. Enligt ryktena ska produkten paras med en Iphone genom att hålla den nära telefonen, ungefär som Airpods paras med en Iphone idag.

I koden hittades även en enkel bild på taggen, som lär kunna fästas på saker vi inte vill tappa bort och som sedan kan spåras i appen Find My. En eventuell lansering kan ske i september.

Tidigare (2019-04-18):

Ett nytt, lite oväntat rykte hävdar att Apple siktar på en rejäl uppgradering av apparna Hitta mina vänner och Hitta min Iphone, rapporterar 9 to 5 Mac. Utvecklingen ska gå under namnet ”Green Torch” (”grön ficklampa”) och slås samman till en enda app för både IOS och Mac OS under Marzipan-programmet.

Appen ska få en ny funktion kallat Find Network som kan hitta saker även när dessa inte är uppkopplade till ett mobilnät eller wifi. Genom appen ska vi också kunna be en vän eller familjemedlem om att få följa dennes position, samt få notiser om när en person lämnar eller kommer till en plats.

Appen ska dock inte vara begränsad till människor eller Apple-prylar. Enligt uppgifterna jobbar Apple på en ny typ av ”prylfinnare,” liknande vad Tile säljer. Den lilla taggen, som går under kodnamnet ”B389," ska kunna fästas på i stort sett vad som helst, och kopplas till vårt Icloud-konto. Taggen ska också kunna skicka notiser när den kommer för långt från sin parkopplade enhet, exempelvis en Iphone.

När denna produkt ska skeppas har 9 to 5 Mac ingen information om, men det kan vara så snart som vid nästa Iphone-uppdatering i september.